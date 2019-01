CALCIOMERCATO MONACO BATSHUAYI / Nikola Kalinic e Michy Batshuayi: il Monaco lavora su due tavoli, determinato a consegnare, presto, ad Henry un nuovo attaccante in grado di aiutare la squadra penultima in classifica con 14 punti. La trattativa è quindi doppia, ma se il futuro del croato ex Milan è strettamente legato a quello di Alvaro Morata, obiettivo di Simeone, quello del belga dipende anche dalla richieste delle squadre in Premier e in Italia.

Higuain al centro del calciomercato europeo

Insomma, come confermano indiscrezioni di Calciomercato.it, bisognerà aspettare ancora per fotografare il futuro dei due goleador, al centro di un valzer europeo.

Di certo il giro può subire un'accelerazione con l'eventuale passaggio di Higuain al Chelsea. Il Pipita vuole raggiungere Sarri e spera che tutti i protagonisti coinvolti riescano a trovare presto un'intesa. L'ostacolo resta la formula del trasferimento, ma non si esclude un'intesa a metà strada: prestito molto oneroso di 18 mesi. Nuovi dettagli sono attesi dopo la Supercoppa tra Juve e Milan, in programma mercoledì a Gedda.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui