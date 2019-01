Calciomercato Milan, prime mosse del Chelsea per Higuain

CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA JUVENTUS / Sta per entrare nel vivo il braccio di ferro tra Milan e Chelsea per Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, ormai, ha in testa Londra e il suo vecchio mentore Maurizio Sarri, ma la partita è ancora tutta da giocare.

I Blues iniziano a forzare i tempi e, secondo la 'Gazzetta dello Sport', avrebbero avuto i primi reali contatti con laCome prevedibile, i bianconeri si sono opposti all'ipotesi di subentro dei londinesi nel prestito a favore delpartirà soltanto in caso di garanzie certe sul riscatto in estate. Ilci pensa, pur con i dubbi legati ad età e ingaggio del giocatore. Due gli aspetti che possono incidere nella vicenda. Il Milan al momento non ha un sostituto del 'Pipita', dunque per ora, a cedere, non ci pensa. Dall'altra parte, come spiega il 'Corriere dello Sport', anchenon si muove, nonostante le offerte, per la stessa ragione.