CALCIOMERCATO GENOA REAL PIATEK / Non solo un rumors come tanti: il Real Madrid sembra aver deciso di fare sul serio per Krzysztof Piątek. Solari ha chiesto un attaccante per risolvere il problema del gol che affligge i 'blancos' e tra i nomi circolati c'è anche quello dell'attaccante polacco del Genoa.

Corteggiato anche dalle big italiane, dall'al, Piatek potrebbe essere visionato nei prossimi giorni dagli scout delle 'merengues', come riferisce 'sportmediaset.it': la squadra dista lavorando proprio in Spagna e lunedì è in programma un test contro i tedeschi del. Un'occasione che Perez vuole sfruttare per vedere da vicino Piatek per poi intavolare concretamente una trattativa. Al momento il presidente del Real Madrid non è intenzionato a spingersi oltre ai trenta milioni di euro per il polacco, mentre il Genoa ne chiede quasi il doppio.

