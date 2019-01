CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA AGENTE TODIBO / C'è il Barcellona nel futuro di Jean Clair Todibo. Della scelta del giovane difensore del Tolosa ha parlato il suo agente Bruno Satin, che a 'SportNews.eu' ha dichiarato: "È davvero molto felice della scelta che ha fatto. Non poteva desiderare di meglio per la sua carriera. Ha scelto i catalani per la loro storia. È un grandissimo club. Da piccolo sognava evidentemente di giocare con il Barça.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non l'ha fatto per i soldi, ma per le emozioni che le provoca il Barcellona. Peraltro, rispetto ad altre società che lo volevano, ha più possibilità di giocare". Il procuratore ha poi confermato il forte interesse della, beffata dal club blaugrana: "Ho incontrato più volte la dirigenza bianconera, che voleva assolutamente il giocatore. Alla fine è stato Todibo a scegliere il Barcellona proprio perchè ha più possibilità di essere titolare. Nella Juve ci sono grandi difensori e avrebbe dovuto attendere di più". Clicca qui per l'intervista completa