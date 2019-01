CALCIOMERCATO NAPOLI LAZZARI COLOMBARINI SPAL / Continua il pressing del Napoli su Manuel Lazzari.

Del futuro del terzino dellaè tornato a parlare il presidente Simone, che ai microfoni di 'Radio Crc' ha annunciato: "Su Lazzari non c'è solo il Napoli.La nostra volontà è comunque quella di trattenere il giocatore sia a gennaio che nella prossima estate. Certo, di fronte ad offerte importanti non siamo nelle condizioni di fermare un giocatore che merita piazze più importanti". CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime news di calciomercato e non solo.

Esclusa, dunque, una sua possibile partenza a gennaio: "A gennaio è difficile che si muova, noi non vogliamo privarcene. Il prezzo a giugno lo fa il mercato. Io leggo sui giornali di una valutazione tra 20/25 milioni che mi sembra adeguata".

