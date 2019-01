CALCIOMERCATO INTER RINNOVO SKRINIAR / Continua a tenere banco in casa Inter la situazione legata ai diversi rinnovi ancora da discutere.

Tra questi vi è anche quello di Milan Skriniar, dato tra i possibili sacrificati nella prossima estate soprattutto con l'eventuale arrivo di Diego Godin . Le due parti non hanno ancora trovato un accordo per il prolungamento del contratto, che continua dunque a far discutere anche in Slovacchia, paese di provenienza del difensore. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di calciomercato e non solo.

Nella giornata odierna la stampa slovacca ha parlato di richieste piuttosto alte da parte di Skriniar, che chiederebbe due milioni in più rispetto all'attuale ingaggio. L'ex Sampdoria ha però prontamente smentito queste indiscrezioni, 'sbottando' su Instagram: "Non sapete nulla, stupidi ragazzi. Media slovacchi=letame. Ora commentate e scrivete articoli. Onore alle eccezioni".

