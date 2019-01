CALCIOMERCATO INTER CHELSEA EMERSON PALMIERI SARRI/ Ha fatto parte della trattativa che ha catalizzato il calciomercato invernale della scorsa stagione. Stiamo parlando di Emerson Palmieri, esterno ex Roma, che, proprio lo scorso gennaio, si è trasferito al Chelsea dalla Capitale a differenza di Edin Dzeko, che ha preferito continuare a vestire i colori giallorossi.

Il laterale attualmente sotto la guida di Maurizionon è un titolare fisso e, stando a quanto riportato da 'La Repubblica', l'Inter ci avrebbe fatto un pensierino. Per le ultime notizie sul mercato invernale---> clicca qui!

Si tratta però, sempre secondo il quotidiano italiano, di un'operazione complicata sotto molti aspetti. Uno è dato dai limiti finanziari del club nerazzurro, che solo in estate uscirà dai paletti del settlement agreement, l'altro dalla volontà di Sarri di non perdere una valida alternativa in caso di assenza di Marcos Alonso.

