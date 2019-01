STADI VIOLENZA SALVINI / "Vogliamo sradicare la delinquenza da dentro e fuori gli stadi. Useremo ogni mezzo necessario". Così ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al termine del vertice sulla violenza negli stadi alla Scuola Superiore di Polizia di Roma. "Sono soddisfatto del contenuto della riunione - ha detto Salvini -, poche parole e tante idee e progetti, perché negli ultimi decenni se ne sono dette tante. Ringrazio tutti i protagonisti del mondo del calcio e coloro che sono intervenuti". Il ministro dell’Interno ha aggiunto: "Non si può morire di calcio nel 2018, il teppismo e i coltelli c'entrano poco col calcio.

Rispetto all'anno precedente il calcio è uno sport sempre più sano e si è ridotto del 60% il numero dei feriti. Anche i Daspo sono in diminuzione. Parliamo di 12 milioni di persone che si muovono e di 6mila teppisti. Non confondiamo i tifosi con con i delinquenti". Salvini ha poi svelato che si sta "lavorando per una legge sugli stadi proprietà che saranno dotati di camere di sicurezza". Il responsabile del Viminale ha aggiunto: "Sono al fianco dei gillet gialli negli stadi italiani, gli steward (ride, ndr)". Infine, su Genoa-Milan: "Mi piacerebbe si giocasse alla luce del sole. Quando sento ‘Milano in fiamme’ non vado in procura a denunciare. La violenza è altro".