NAPOLI ROG CALCIOMERCATO / La prossima settimana ci saranno novità significative sul futuro di Marko Rog.

Come raccolto da, ili vorrebbe cedere il centrocampista alcon la formula del prestito, anche se l'entourage del croato valuta anche altre proposte da. Il club di De Laurentiis non si priverà comunque a titolo definitivo del calciatore. Rog, 23 anni, in questa stagione ha collezionato 11 presenze complessive con un gol all'attivo tra campionato e Champions League. Arrivato a Napoli nell'estate 2017, l'ex Dinamo Zagabria ha un contratto in scadenza 2021 con la società partenopea.