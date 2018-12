CALCIOMERCATO INTER MODRIC MILINKOVIC SAVIC MAROTTA/ Stando a quanto riportato dal portale spagnolo, 'fichajes.com', l'Inter starebbe pensando ad un'alternativa nel caso l'affare Modric in estate non dovesse andare in porto.

Il pallone d'oro croato, già avvicinato ai nerazzurri nell'ultima sessione di calciomercato , è un pallino di Pieroma, con l'arrivo di Beppe, l'attenzione dei nerazzurri potrebbe spostarsi altrove. Per le ultime notizie sul calciomercato Inter---> clicca qui!

Il candidato numero 1 sarebbe quindi Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio, per il quale Marotta stravede sin dai tempi della Juventus e che diventerebbe la prima scelta proprio se Luka Modric dovesse restare al Real Madrid o scegliere un'altra destinazione che non sia l'Inter.

