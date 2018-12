NAPOLI BOATENG KOULIBALY / Continuano le polemiche su quanto accaduto durante Inter-Napoli, quando Kalidou Koulibaly è stato vittima di ululati razzisti. Kevin-Prince Boateng, centrocampista offensivo del Sassuolo da sempre in lotta contro le forme di discriminazione, ha rilasciato un commento sulla vicenda: "Ero triste per lui, so le emzioni che si provano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A me ne erano 50, in quello stadio cinque o forse diecimila - le sue parole a 'Sky Sport' - E' triste che a distanza di anni siamo qui a parlare delle stesse cose. Tra una settimana nessuno ne parlerà più di questo. In tutto il mondo è così, abbiamo visto anche in Inghilterra. Dobbiamo svegliarci e fare qualcosa subito. Sospendere la gara? Non voglio essere di nuovo io a prendere iniziativa, ma chi mi conosce sa che se mi capita vado a casa".