JUVENTUS SAMPDORIA ALLEGRI / Ultima conferenza stampa dell'anno per Massimiliano Allegri: la Serie A saluta il 2018 con la 19esima giornata che chiuderà il girone di andata. La Juventus ospiterà la Sampdoria prima della pausa invernale e il rompete le righe. Il tecnico bianconero parla in conferenza stampa tra Ronaldo, il caso Koulibaly e Inter-Napoli.

PAROLE GRAVINA - "Sono più che soddisfatto, il presidente federale ha preso una posizione. Per l'ennesima volta abbiamo la possibilità di sterzare. Per farlo non bisogna chiacchierare, ma fare. Questo è l'unico modo, perché credo che non vada bene niente. Io comunque faccio l'allenatore in campo, ci sono gli organi che devono decidere e speriamo che sia la volta buona per prendere misure preventiv

FERMARSI PER IL RAZZISMO - "Non bisogna farlo. Non siamo noi e nemmeno l'arbitro a poter fermare una partita, solo l'ordine pubblico. In Italia, ripeto per l'ennesima volta, manca l'educazione e il rispetto. Non è solo una cosa del calcio. Per migliorare bisogna entrare dove ci sono i bambini piccoli, nelle scuole. Il calcio nelle scuole farebbe bene: magari su 100, 70/80 li educhi bene. Ma è un percorso da fare bene: altrimenti è facile parlare ora, dire delle robe e dopodomani si sono dimenticati tutti. Noi, calciatori, allenaatori, presidenti: le nostre parole sono molto pesanti, possono influire sulle persone. Bisogna essere più responsabili e usare un briciolo intelligenza per non alimentare una esasperazione che in Italia c'è già. Bisogna fare, altrimenti non serve al niente. Dispiace perché il 26 negli stadi c'erano tante persone, famiglie, bambini: questi sono il futuro dell'Italia. Fermare le partite è solo un impatto momentaneo: bisogna fare prevenzione.

Negli stadi ci sono le tecnologie che possono prendere chi fa casino: lo si prende e non lo si fa entrare più nello stadio. Questo problema non possiamo risolverlo io, Ancelotti, Spalletti, gli allenatori. Le cose se si vogliono fare, le fanno".

CHIUDERE GLI STADI - "Non so se è giusto o no, c'è chi deve prendere questa decisione. E' un problema risolto in maniera momentanea, il problema deve essere risolto a monte. Chiudiamo gli stadi per 2 mesi e tra due mesi che facciamo? Serve la prevenzione. Ci sono persone di valore che possono far questo e lo faranno".

CONVOCATI - "Possono giocare. Matuidi aveva l'influenza, Benatia ha avuto un'infiammazione ma niente di che. Sono tutti a disposizione, rientrerà anche Bernardeschi. Domani sarà difficile perché la Sampdoria viene da un buon momento, è in lotta per la Champions. Noi domani dobbiamo fare tre punti che ci consentirebbero di fare un passo in avanti e non andare in vacanza con il giramento di scatole. Servirà anche lo stadio che spinga lo stadio: non è una partita da sottovalutare. Servirà il sostegno corretto dei tifosi".

DYBALA E MANDZUKIC - "Dybala sta bene, Mandzukic ha recuperato, Ronaldo tornerà. Douglas sta bene, torna Bernardeschi: ho cambi importanti. Il finale di gara sarà proprio un'altra partita".

QUAGLIARELLA - "Fa gol, è un giocatore straordinario".

PERIN - "No, domani gioca Szczesny. Dobbiamo essere pronti a fare una bella partita".

ERRORI BERGAMO - "L'errore l'ho fatto io, discutendo con il quarto uomo. La squadra ha fatto un buon primo tempo, non si poteva pensare di continuare a non prendere gol. Sono contento di come la squadra ha finito la partita".

BONUCCI - "Mercoledì doveva giocare Benatia che poi non è stato bene e ho fatto giocare Bonucci. Domani lui riposa e gioca Rugani".

DUBBIO - "Per la formazione ho un dubbio tra Spinazzola e Alex Sandro ma Spinazzola sta facendo molto bene".

