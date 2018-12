JUVENTUS ATALANTA ALLEGRI / "Se ho perso la pazienza? Credo sia meglio parlare della partita. Mi girano molto le scatole". Massimiliano Allegri non nasconde la propria rabbia al termine della sfida tra Atalanta e Juventus finita 2-2. Il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'. "La squadra ha fatto un buon primo tempo. Nel gol Zapata è stato molto bravo. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia difficile. Nella ripresa ci siamo trovati in dieci dopo poco, ma è un bel risultato contro una bella squadra". Sulla scelta di schierare Bonucci: "Lui in campo perché senza Pjanic serviva uno come lui. Khedira ed Emre Can hanno comunque fatto bene. ora dobiamo prepararci al meglio per la sfida con la Sampdoria".

Poi sul rosso a: "Non parlo mai degli arbitri.ha arbitrato bene, dispiace perché si parla tanto del comportamento, ma quando ci sono dichiarazioni di capi responsabili della società verso gli arbitri permettetemi che mi posso arrabbiare anche io. Noi dobbiamo continuare a lavorare perché sarà dura vincere questo campionato, ma sono un po' amareggiato. Mi rendo conto che in Italia non si migliorerà mai neanche con l'impegno". Il riferimento è alle recenti parole del presidente del Napoli De Laurentiis . "Non è elegante e carino fare certi tipi di dichiarazioni. Io sono sempre zitto e non parlo mai, na se non siamo noi ad educare i tifosi... In Italia viene concesso tutto e di più. Se vogliamo migliorare in questo paese dal punto di vista di etica sportiva ci vuole più educazione ed eleganza, ma o ce l'hai o diventa dura...".