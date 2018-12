VIDEO INTER PRESIDENTE ZHANG / C'è tutta l'Inter in sala, dai vertici dirigenziali allo staff passando per la squadra al completo.

Serata di gala per i nerazzurri che con l'Inter Christmas Magic si sono scambiati gli auguri di Natale a tutti in un grande evento che ha avuto nel discorso del presidente Stevenuno dei suoi momenti clou.

Salito sul palco, dove si sono esibiti tra l'altro grandi artisti come Elisa e Max Pezzali ma non solo, il numero uno interista ha dichiarato: "Siamo migliorati tantissimo rispetto a cinque anni fa sotto ogni aspetto e dobbiamo continuare così, come team e società. Schiacceremo tutti in campo e fuori: l’obiettivo deve essere tornare a parlare di titoli e ambire alla vittoria".

