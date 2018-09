Lazio, retroscena dalla Francia: sondato Weah del Psg

CALCIOMERCATO LAZIO PSG WEAH / La Lazio avrebbe potuto prendere in prestito Timothy Weah dal Psg in estate. L'indiscrezione porta la firma de 'L'Equipe', in Francia, secondo cui i biancocelesti sarebbero stati interessati al giovane attaccante figlio d'arte.

Il ragazzo, con il rientro dei big dopo il Mondiale, non ha trovato spazio nelle ultime esibizioni, ma aveva già messo a segno un gol in Supercoppa di Francia e uno in campionato contro il. Weah junior ha comunque scelto, nonostante l'interessamento dei capitolini, dele del, di rimanere a Parigi a giocarsi le sue carte.