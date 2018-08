CALCIOMERCATO FIORENTINA EL SHAARAWY / Stephan El Shaarawy è stato a lungo un obiettivo di calciomercato della Fiorentina, per sostituire il possibile partente Federico Chiesa. Ma il muro dei Della Valle sul giovane attaccante viola ha fatto fallire il piano sostituti.

Prima il Napoli, poi la Roma, sia a giugno sia a metà luglio, avevano provato infatti a far vacillare il club viola con un'offerta sui 40 milioni di euro più l'inserimento di alcune contropartite. Nulla da fare, la società toscana era disposta ad ascoltare solo proposte sui 70 milioni di euro per il talento della Nazionale. Lo stesso El Shaarawy era stato inserito dalla Roma nel pacchetto cash+giocatori per arrivare a Chiesa. Ma la risposta non è cambiata. Il discorso è così rimandato alla prossima estate: in caso di offerte monstre per Chiesa (ora al centro di una discussione contrattuale) dall'Italia o dall'estero, i viola potrebbero tornare sull'ex Monaco e Milan.