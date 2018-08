CALCIOMERCATO CASSANO / Antonio Cassano non si arrende ed è convinto di poter ancora fare la differenza in Serie A. In un'intervista a 'Il Mattino', 'Fantantonio' spiega: "Vorrei giocare in una squadra vicino a Genova, dove abito, perché non riesco a vivere senza la famiglia. Ci sono cose che fanno la differenza per uomo, come accompagnare i bambini a scuola. Cosa cerco? Una squadra, una società e un allenatore che puntino su di me.

Idee?. Ma anche".

Cassano poi sui due anni di inattività dice: "Ricordate Almeyda, il centrocampista argentino che ha giocato con Parma e Lazio?Si fermò due anni e poi ripartì alla grande con il River Plate, in quel calcio molto fisico. Se ho l'opportunità, faccio sempre la differenza. Sono al 110 per cento: bene con la testa e il fisico. E, quanto ai piedi, posso giocare fino a 60 anni in questo calcio".