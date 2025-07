DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di domenica 20 luglio LIVE

Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi

Nonostante il weekend, il calciomercato non si ferma e sono tante le indiscrezioni che circolano, in Italia e all’esterno per quanto riguarda i calciatori più interessanti del panorama internazionale. Come ogni giorno, su Calciomercato.it trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulla campagna trasferimenti 2025-26.

L’Inter è sempre al centro delle voci e quelle relative ad Hakan Calhanoglu non si placano. Dopo l’interessamento del Galatasaray, spunta il Fenerbahçe di una vecchia conoscenza conoscenza del calcio italiano e dei nerazzurri in particolare: José Mourinho. Ma anche la Juve sta trattando diversi calciatori e si attende una cessione per affondare su Sancho. Il Milan, di contro, non si ferma è punta tre calciatori, mentre la Roma deve accelerare per accontentare Gasperini. Questo e molto altro nella nostra LIVE mercato.

09:40 Roma, Wesley a un passo. Ghilardi caldissimo, poi un centrocampista | CM.IT Dopo El Aynaoui, arrivato ieri sera, e Ferguson che è atteso nelle prossime ore, la Roma continua a lavorare per i prossimi colpi. Wesley è a un passo mentre per Ghilardi la trattativa è caldissima. Tra gli altri obiettivi c’è anche un centrocampista con caratteristiche un po’ più difensive, un po’ alla De Roon. Le priorità della #Roma: #Wesley (ad un passo), #Ghilardi (trattativa caldissima) e un centrocampista con caratteristiche difensive (il #DeRoon dell’#Atalanta, per intenderci)#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 20, 2025

09:01 Il Napoli ci prova, Lookman dice no: vuole solo l'Inter Ci ha provato anche lo scatenato Napoli di Antonio Conte per Ademola Lookman: viste le difficoltà per arrivare a Ndoye, i campani avrebbe sondato, infatti, il calciatore dell’Atalanta. Ma avrebbero ricevuto in cambio un secco no, con l’inglese che ha voglia di vestire il nerazzurro dell’Inter, con cui ha già un accordo di massima.