Juve e Marsiglia al lavoro: ecco cosa manca per l’addio di Weah | CM.IT

Timothy Weah è sempre più vicino a raggiungere Roberto De Zerbi all’Olympique Marsiglia, ma mancano ancora dei passaggi fondamentali: la Juventus e il club francese stanno lavorando per concludere l’operazione

Il faldone su cui è maggiormente operativo Damien Comolli in questo momento è quello delle uscite in casa Juventus. Non una passeggiata di salute, con tante situazioni che rimangono estremamente delicate e mettono un freno anche alle possibili entrate. Una delle operazioni in stato maggiormente avanzato sul fronte cessioni, tuttavia, è quella che riguarda Timothy Weah.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, l’interesse dell’Olympique Marsiglia si è concretizzato in una vera e propria offerta e Roberto De Zerbi sta giocando un ruolo fondamentale in questa trattativa. Dopo l’affare non andato in porto con il Nottingham Forest, anche e soprattutto per il volere dell’americano e del suo entourage, la destinazione francese sembra essere gradita a tutte le parti in causa. Ecco cosa manca per la fumata bianca.

Juve, ecco cosa manca per l’addio di Weah: l’ultimo sforzo del Marsiglia | CM.IT

La condizione di partenza è che Timothy Weah e il suo entourage hanno già un accordo di massima con Medhi Benatia, vecchia conoscenza della Juventus e attuale direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia. I due club stanno lavorando per confezionare l’operazione, hanno anche raggiunto un’intesa per quanto riguarda il valore complessivo della cessione (intorno ai 15 milioni di euro), ma manca ancora un passaggio fondamentale.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il passaggio di Weah in Francia non sarà subito a titolo definitivo, ma si tratterà di un prestito con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo al raggiungimento di determinante condizioni. Proprio sulle condizioni che determineranno il passaggio da diritto a obbligo di riscatto manca ancora l’intesa tra la Juventus e l’OM. I bianconeri vorrebbero delle condizioni più semplici da raggiungere rispetto a quelle proposte dal club francese, la trattativa in questo momento è tutta focalizzata su questo aspetto. A Torino, in ogni caso, sono ottimisti sul fatto che si possa arrivare all’intesa in tempi brevi: già nel corso della prossima settimana.