Napoli, che colpo con Osimhen: tutte le condizioni accettate dal Galatasaray | CM.IT

Ora Victor Osimhen è ad un passo dal Galatasaray: le cifre della trattativa.

La fumata bianca è più vicina: il Napoli e il Galatasaray sono pronti a concludere la saga Osimhen.

I discorsi tra le due società non si sono mai interrotti in questi giorni, anche nel momento più complicato.

La nuova offerta del club turco sembra essere quella più idonea alle esigenze del Napoli. In particolare è presente una clausola anti-Italia.

Osimhen in Turchia: dalla clausola alla percentuale sulla futura rivendita

Il Galatasaray fa sapere al Napoli che si impegna a pagare 40 milioni di euro subito e gli altri 35 milioni entro il 2026. Oltretutto nella trattativa è presente il divieto di vendere il cartellino del calciatore in Serie A nell’immediato futuro: per due anni niente ritorno in Italia.

E ancora, il club azzurro ha ottenuto il 10% della futura rivendita dell’attaccante. Nonostante tutte queste condizioni, il Galatasaray finalmente completerà il trasferimento.

Il vincolo legato alla cessione di Osimhen soddisfa il Napoli, che non ha intenzione di ritrovarsi il bomber come avversario di campionato nella prossima stagione. La Juventus, infatti, ha adocchiato il centravanti e avrebbe potuto fare un tentativo con il Galatasaray già dalla prossima estate.

Al giocatore andrebbero 16 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni. Non è lo stesso contratto offerto dall’Al-Hilal, ma è convinto di non andare in Arabia e continuare a giocare in Europa.

Nella giornata di lunedì 21 luglio potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del trasferimento di Osimhen verso il Galatasaray.