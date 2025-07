Osimhen, saga infinita tra Galatasaray e Napoli: spunta la clausola anti Juventus | CM.IT

Nuova offerta del Galatasaray al Napoli per il cartellino di Victor Osimhen: ecco la clausola presente nella trattativa

Non è finita finché non è finita. I discorsi tra Galatasaray e Napoli proseguono costantemente, per provare a quadrare i conti e accontentare tutte le parti. Le ultime proposte economiche dei turchi non hanno soddisfatto a pieno De Laurentiis, che ha respinto le offerte. Ora comincia una nuova fase delicata.

Attorno all’operazione Osimhen gravita la l’Al-Hilal, che non ha mai mollato la presa, anche dopo il no del bomber nigeriano. Infatti, poco prima dell’inizio del Mondiale per club, Simone Inzaghi aveva indicato l’attaccante di proprietà del Napoli per andare alla conquista della competizione internazionale. Tuttavia, il giocatore ha rifiutato 120 milioni in 3 anni, pur di non lasciare l’Europa. Considerato che nelle settimane successive si è proposto concretamente solo il Galatasaray, ha deciso di accettare il contratto da 16 milioni a stagione proposto dai dirigenti di Istanbul.

A questo punto, però, è arrivata la frenata del Napoli. De Laurentiis chiede il pagamento dei 75 milioni di euro del cartellino di Osimhen in due rate e con garanzie bancarie. Non vuole brutte sorprese. Al momento le condizioni e le modalità di pagamento offerte dal Galatasaray non sono state idonee, ma la trattativa prosegue con una nuova offerta e la clausola anti-Juventus. O meglio, anti-Serie A.

Osimhen e lo spettro Juventus: la clausola anti-Serie A

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli avrebbe chiesto al Galatasaray di non cedere Osimhen nell’immediato futuro ai club di Serie A. La paura più grande è quella che la Juventus possa bussare alla porta dei turchi tra 12 mesi, per strappare Victor ad un costo inferiore rispetto a quanto avrebbe chiesto lo stesso Napoli. E soprattutto c’è la volontà di non rinforzare le avversarie in campionato.

Dopo un’estenuante negoziazione, il presidente Ozbek avrebbe acconsentito all’inserimento di questa clausola anti-Serie A per i prossimi tre anni. Nella nuova offerta presentata al Napoli è presente questa condizione. Si attende la risposta del club azzurro. Sono completamente saltati i piani del Galatasaray, che avrebbe voluto chiudere la vicenda Osimhen in 48 ore dall’inizio della settima scorsa.

L’Al-Hilal resta sullo sfondo. Ci riproverà e attualmente non cerca altri centravanti: Osimhen resta l’obiettivo numero uno. Non bisogna escludere l’inserimento di altre società europee in caso di mancato accordo tra Galatasaray e Napoli.