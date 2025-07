Osimhen, tra Napoli e Galatasaray spunta l’Al-Hilal: perché Inzaghi ci ha riprovato | CM.IT

Il tentativo disperato dell’Al-Hilal che prova a convincere Osimhen, ad un passo dalla firma con il Galatasaray: ecco che cosa sta succedendo

I retroscena che emergono di ora in ora attorno alla cessione di Osimhen sono degni di una sceneggiatura da telenovela. Colpi di scena, rilanci, avvicinamenti e rifiuti. C’è tutto. Ci sono anche le emozioni che in questo momento sta vivendo il calciatore nigeriano, il quale spinge verso il trasferimento in Turchia.

Andiamo per ordine, partendo dal principio. Ad inizio estate, con il Mondiale per club alle porte, Victor ha ricevuto una ricca – ricchissima – offerta da parte dell’Al-Hilal: contratto da 120 milioni di euro in tre anni. Sarebbe stata pagata l’intera clausola rescissoria e il Napoli sarebbe stato contento. Ma il giocatore ha rifiutato la destinazione araba, sperando che nel frattempo uscissero altri club, magari dalla Premier League.

Dal termine della stagione turca fino ad oggi, il Galatasaray non ha mai mollato la presa sul calciatore. Gli ha sempre fatto sentire il sostegno per un ritorno da eroe in Super Lig. Sono state spese tante parole, ma anche tanto sforzo economico ed energia mentale per riportarlo a Istanbul. Nelle ultime settimane, poi, l’accelerata decisiva. Lo stesso Osimhen ha dato l’ok al Napoli a trattare la sua cessione con il Galatasaray.

Osimhen e la nuova telefonata dall’Al-Hilal di Inzaghi

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nella notte tra l’11 e il 12 luglio, sarebbe arrivata l’ultimo rilancio del Galatasaray per l’acquisto del cartellino di Osimhen: 45 milioni per accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis e altri 30 milioni suddivisi a rate.

Nelle scorse ore è subentrato un problema legato alle garanzie bancarie. Essendo un’operazione costosa e importante, il Napoli vuole avere la certezza che il club turco possa pagare e rispettare i tempi e modalità di pagamento del trasferimento.

Proprio per tale ragione ci sono stati dei rallentamenti sull’operazione, che da Istanbul speravano potesse durare 48 ore. E di fatto, si è intromesso nuovamente l’Al-Hilal. Dalle informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, alla scadenza della clausola di Victor, il club di Simone Inzaghi ha telefonato alla dirigenza azzurra per chiedere informazioni e tornare in corsa. Un tentativo disperato per bloccare il trasferimento verso Istanbul.

#Osimhen vuole il #Galatasaray, che continua a trattare con il #Napoli. Ma finché l’attaccante nigeriano non firmerà con i turchi, l’#AlHilal ci proverà. #Kean? #Inzaghi si è informato, ma non ci sono state ancora offerte. La #Fiorentina vuole blindarlo con un ricco rinnovo… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 12, 2025

Finché Osimhen non firmerà con i turchi, l’Al-Hilal proverà a convincere il calciatore, che per qualche giorno di inizio estate si era quasi convinto al trasferimento in Arabia, salvo poi fare un improvviso dietrofront. La convinzione degli sceicchi è proprio quella di poter ricucire lo strappo che si è creato a ridosso del Mondiale per club.

L’attaccante nigeriano, però, è stato chiarissimo con Manna e De Laurentiis. Ad oggi vuole solo il Galatasaray e lo sta facendo capire in tutti i modi. Ha partecipato anche ad una call a distanza durante una riunione tra i vertici del Galatasaray e il diesse del Napoli.

Ad ogni modo, finché il club partenopeo non si libererà dell’ingaggio pesantissimo da 11 milioni a stagione del calciatore, non acquisterà il vice-Lukaku chiesto da Antonio Conte. Il profilo preferito resta Nunez del Liverpool, ma la trattativa in stato più avanzato è quella con Lorenzo Lucca.