Cessione Osimhen, accelerata decisiva del Galatasaray: cosa chiede il Napoli | CM.IT

Il trasferimento dell’attaccante nigeriano verso Istanbul è ormai ad un passo: cifre e dettagli della maxi operazione

Nelle scorse ore c’è stato un incontro importante a Milano, tra l’intermediario George Gardi e la società azzurra. Un pranzo per definire gli ultimi dettagli di un’operazione che ormai è in discesa. C’è l’ok anche di Victor Osimhen, come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it.

Il Galatasaray si è spinto addirittura alla cifra della clausola rescissoria: i famosi 75 milioni richiesti da Aurelio De Laurentiis. Le modalità di pagamento, però, sono l’ostacolo burocratico da superare. Infatti, non sarà esercitata la clausola, ma il club vuole dilazionare il pagamento in cinque rate.

Osimhen lascia il Napoli: la richiesta al Galatasaray

Il Napoli ha chiesto garanzie bancarie che il club turco sta fornendo proprio in queste ore per superare tutti gli step burocratici e completare il trasferimento di Osimhen. Inoltre, De Laurentiis non vorrebbe cedere il giocatore con un pagamento suddiviso in cinque rate, ma vorrebbe accorciare i tempi.

Dalla Turchia, il vice presidente del club Metin Ozturk fa sapere che entro le prossime 48 ore Victor sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. C’è grande fiducia nella riuscita dell’operazione, anche grazie alla spinta del calciatore che si è ormai convinto di ritornare a Istanbul.

Solo lo scorso mese, il bomber nigeriano ha rifiutato l’offerta dell’Al Hilal da 40 milioni di euro a stagione e la partecipazione al Mondiale per Club. Dopo un periodo di vacanza trascorso in Nigeria, le offerte sperate provenienti dalla Premier League non sono mai arrivate. E così, Osimhen si deve accontentare della Super Lig. Poi, dall’anno prossimo, si vedrà.

Nel frattempo il Napoli proverà a diminuire il gap con il Liverpool per l’acquisto di Darwin Nunez. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’attaccante uruguaiano resta il primo obiettivo della lista di Conte e Manna per l’attacco. La richiesta è di almeno 60 milioni di euro per il via libera, ma il Napoli la considera una cifra alta attualmente. Si lavorerà nei prossimi giorni per trovare un accordo. Lucca resta una validissima alternativa, ma anche in questo caso andrà trovato un accordo con l’Udinese che chiede una cifra superiore ai 35 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante.