Osimhen al Galatasaray sblocca un maxi affare: Conte ha deciso il nuovo acquisto | CM.IT

Arriva l’offerta che il Napoli sta finalmente valutando per il suo bomber nigeriano: si può sbloccare un maxi affare in entrata, Conte ha già deciso su chi puntare

Tra Osimhen e il club azzurro potrebbe davvero essere tutto finito. Dopo cinque anni, la storia termina forse nel modo meno ipotizzabile e sereno possibile. Le strade si dividono con un po’ di amarezza per quello che è stato fatto insieme e che si sarebbe potuto fare.

Tanti errori da una parte e dall’altra. Il maxi contratto da 11 milioni di euro all’anno; la speranza di andare in Premier League mantenendo uno status economico che in Inghilterra non viene garantito per le regole finanziarie; il continuo mal di pancia e i dietrofront con i club arabi. Poi la decisione. “Sì, torno ad Istanbul“. Osimhen alla fine si è lasciato convincere dal Galatasaray che non ha mai mollato la presa e si è spinto finalmente alla cifra della clausola rescissoria indicata sul contratto: 75 milioni.

Il Napoli è finalmente soddisfatto della proposta economica, meno però delle modalità di pagamento. Il club turco vuole rateizzare i 75 milioni da versare ai partenopei in cinque anni. Nelle prossime ore va definito l’accordo, ma di certo ad oggi Osimhen è molto vicino al ritorno in Turchia.

Via Osimhen, il Napoli ha già puntato sul vice-Lukaku: la scelta tra Lucca e Nunez

Con l’addio imminente di Osimhen, il Napoli si sente libero dal peso del suo maxi ingaggio e punterà sulla sua prima scelta per l’attacco. Manna lavora da settimane per provare a portare Darwin Nunez in azzurro, ma al momento l’operazione è stata bloccata dal muro alzato dal Liverpool. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il classe 1999 è il preferito della lista.

Infatti, i Reds chiedono circa 60 milioni di euro per liberare il loro centravanti sudamericano. Mentre l’offerta del Napoli è inferiore. E poi c’è da trovare l’intesa con il calciatore. Sicuramente c’è massima disponibilità al trasferimento in Serie A da parte di Darwin Nunez, ma il suo ingaggio da 5,5 milioni all’anno andrebbe rivisto.

Dunque, Conte e Manna hanno ben chiaro quale dev’essere l’obiettivo su cui puntare per il vice-Lukaku E in alternativa c’è sempre lui: Lorenzo Lucca. Qui l’operazione è più facile, per certi versi. Perché con il giocatore è stata trovata già l’intesa economica, ma manca l’accordo con l’Udinese che continua a chiedere cifre superiori ai 35 milioni di euro. E il Napoli è disposto ad arrivare a 33, con l’aggiunta di qualche bonus.

Restano sullo sfondo opzioni come Moise Kean, il quale ha una clausola da 52 milioni di euro che terminerà il 15 luglio, e Ademola Lookman. Nel frattempo, si stringe per Beukema. Tra Bologna e Napoli è stato trovato un punto d’incontro. E le parti continueranno a trattare anche per Ndoye, altro obiettivo principale del mercato azzurro. Si proverà a inserire nell’operazione Alessandro Zanoli, che piace molto ai rossoblu.