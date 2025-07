Napoli-Ndoye: ore bollenti, tutte le cifre dell’affare | CM.IT

Il club partenopeo si avvicina all’acquisto dell’esterno offensivo dal Bologna: si stanno limando gli ultimi dettagli, le informazioni in possesso di Calciomercato.it

Il Napoli rispetta il programma di calciomercato e così, dopo Beukema, si avvicina a grandi passi a Ndoye. L’attaccante esterno è un pallino di Conte e proprio il ruolo del tecnico azzurro sta giocando un ruolo fondamentale nell’operazione, sempre più calda, con il Bologna. Dopo i proficui contatti dei giorni scorsi, gli azzurri puntano a chiudere tutti gli accordi in questa settimana. Ricordiamo le cifre: circa 3 milioni di euro per l’ingaggio per il calciatore, per un contratto quinquennale e 35-40 per il cartellino. Gli intermediari dell’affare restano quindi al lavoro per ridurre ulteriormente le distanze: molto si gioca sui bonus, tra quelli facili e quelli più complicati da raggiungere.

Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, presente a Rimini in occasione dell’apertura del calciomercato la scorsa settimana, aveva fatto capire che serviva ancora un po’ lavorare per arrivare alla quadra e così è stato: il giocatore è molto più vicino all’obiettivo di indossare la maglia del club Campione d’Italia. In questo periodo ha rifiutato anche altre offerte per realizzare il suo sogno. Come abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, nelle scorse settimane, su Ndoye c’erano anche Inter, Juventus e alcuni club di Premier League. Conte, dal canto suo, è rimasto entusiasta della fedeltà del ragazzo, che ritiene perfetto per il suo gioco. E non è finita qui. Il Napoli continua a insistere anche per Noa Lang, per immettere energie fresche nel reparto offensivo.