Tutti pazzi per Ndoye, è assalto totale: il prezzo è fissato | CM.IT

Lo svizzero, soprattutto dopo il gol che ha consegnato la Coppa Italia al Bologna, ha su di sé almeno tre big italiane ed estere

Due giorni e la festa del Bologna non può ovviamente esaurirsi ancora. Il traguardo raggiunto dalla squadra di Italiano all’Olimpico è qualcosa che merita di essere celebrato a lungo, un trofeo che mancava da oltre 50 anni e alzato con 30mila bolognesi al seguito. Una celebrazione continua che però non può far comunque dimenticare che ci sono ancora due partite da onorare.

Anche perché, e lo ha sottolinato lo stesso allenatore del Bologna, matematicamente la qualificazione in Champions League è ancora in piedi. Difficile, quasi impossibile, ma vincendo a Firenze rimarrebbe ancora tutto aperto. Anche per chiudere alla grande e magari eguagliare i 68 punti dello scorso anno. Anche qui difficile, ma non impossibile.

Sarebbe anche un grande segnale per le concorrenti e per i big che hanno trascinato i rossoblù in questi ultimi due anni. Una base ancora più solida da cui ripartire e continuare a costruire il prossimo anno, magari trattenendo gli elementi più importanti. Lo stesso Italiano ha fatto capire che è ambizioso, ma lo è anche la società e le possibilità di restare ci sono. Questa sarà la prima pietra, poi toccherà appunto ai giocatori che inevitabilmente subiranno l’assalto delle big italiane e non solo.

Tre big di Serie A e non solo per Ndoye: ecco quanto costa

A partire da Beukema e Lucumi, magari Miranda, Ferguson e ovviamente gli attaccanti da Castro a Orsolini e Dan Ndoye. Proprio lo svizzero ha messo la firma su una notte leggendaria come quella dell’Olimpico, rientrando da un infortunio. Di occhi su di lui ce ne sono parecchi e proprio la rete decisiva di mercoledì ha contribuito a far alzare ancora un po’ la sua valutazione.

In Serie A hanno acceso i riflettori su Dan Ndoye da un po’ di tempo, le sue qualità si erano intraviste lo scorso anno ma i gol erano ancora pochi così come lo spazio. In questa stagione invece ha alzato i numeri, è stato protagonista, ha auto continuità anche in nazionale con la Svizzera.

A quasi 25 anni sta raggiungendo la maturità, la prossima dovrà essere l’annata della consacrazione. Dove? Inter, Juventus e Napoli sono i club che nel nostro campionato seguono con più attenzione Ndoye ma anche all’estero ci sono parecchi estimatori, in particolare in Premier League. Certo, portarlo via da Bologna non sarà una questione a buon mercato, visto che – stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it – il cartellino dello svizzero ora viene valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro. Questo è il prezzo che ne fanno i rossoblù.