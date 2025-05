Estasi Bologna, Ndoye scrive la storia: Milan sconfitto in finale di Coppa Italia

Vittoria storica per i rossoblù grazie alla rete dello svizzero: meneghini battuti nella finale dell’Olimpico

Il Bologna scrive la storia: i rossoblù tornano a vincere la Coppa Italia 51 anni dopo il suo ultimo successo. Per Vincenzo Italiano è la prima vittoria in carriera da allenatore, lui che era stato spesso additato come il grande sconfitto viste le finali perse con la Fiorentina sia in Coppa Italia che in Conference League.

Il Milan vede invece ancora rimandare l’appuntamento con la coppa nazionale, che i rossoneri non vincono dal 2003. Il match si apre subito con un’occasione per i rossoblù, per l’occasione in maglia bianca. Calcio di punizione di Orsolini, Castro sfiora e Maignan è bravissimo a respingere. Pochi istanti dopo però è il Milan ad avere forse la chance più grande del match. Skorupski si trova due volte il pallone addosso: la prima su deviazione di Beukema e poi sul destro di Jovic, che non riesce a trovare la via del gol dopo la respinta del portiere polacco. Per il resto la gara non offre altre grandi occasioni, con il finale che si anima soprattutto per qualche intervento duro, con il Milan che reclama un cartellino rosso per un contatto in area rossonera tra Beukema e Gabbia, con gomitata dell’olandese.

Anche la ripresa non offre grandi occasioni, quando al 53′, dopo un’azione manovrata, Orsolini viene liberato in area. Il numero 7 viene chiuso da Hernandez, che tocca il pallone per Ndoye, che di destro fredda Maignan. E’ il gol partita. Da lì in avanti sostanzialmente non accade più nulla. Il Bologna si limita a difendere con attenzione, mentre il Milan è incapace di creare occasioni pericolose. La chance migliore ce l’ha il messicano Gimenez, entrato da poco, che però non riesce a dare forza col sinistro su un buon cross basso di Theo Hernandez.

Milan-Bologna 0-1: tabellino e marcatori

Il match si chiude dunque dopo sei minuti dalla fine. Italiano conquista il suo primo trofeo e il Bologna torna a conquistare il trofeo dopo 51 anni.

Conceicao invece non riesce nel bis e a centrare il suo secondo trofeo alla guida dei rossoneri, che restano a secco ancora una volta. Curiosità: il Milan è la prima squadra ad andare in doppia cifre di sconfitte nella coppa nazionale, con ben dieci finali perse, nessuno come i meneghini. Il Bologna invece, al contrario dei rossoneri, ha un bottino del 100%. Tre finali giocate e tre vinte, questa sicuramente con un sapore decisamente speciale.

Milan-Bologna 0-1

Marcatori: Ndoye 53′