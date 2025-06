Napoli, sterzata per l’attacco: accelerata per Noa Lang, i dettagli | CM.IT

Il Napoli dà una svolta al calciomercato: si chiude per l’attaccante, arriva dall’Olanda.

Classe 1999, cresciuto in Olanda, affermatosi in Belgio e tornato in patria per vincere due campionati di fila con il PSV. La storia di Noa Lang è particolare.

L’esterno d’attacco era un promesso sposo del Napoli già a gennaio, come possibile erede di Kvaratskhelia. I contatti con il calciatore non sono mai stati chiusi del tutto, ma è stata lasciata aperta una porta. E al momento giusto, il club azzurro ha deciso di affondare il colpo. Nei prossimi giorni si chiuderà anche l’operazione.

Noa Lang al Napoli: cifre e dettagli dell’affare

I primi colloqui e approcci con l’entourage dell’attaccante olandese sono nati a gennaio, quando il Napoli aveva necessità di trovare il sostituto del georgiano. Noa Lang è stato vicino alla Serie A già diversi anni fa, ma con il Milan pronto ad investire su di lui. Non se n’è fatto nulla, il colpo sfumò improvvisamente. Ora una nuova occasione per l’esterno degli Oranges.

Il Napoli ha già trovato l’intesa con Noa Lang, ora c’è da chiudere l’operazione con il PSV, quasi rassegnato a perdere il suo calciatore da 15 gol stagionali. È stato importantissimo nel finale di stagione per il sorpasso decisivo sull’Ajax e la vittoria finale del campionato.

Per il 26enne si tratta su cifre inferiori ai 30 milioni di euro. Il Napoli potrebbe chiudere il trasferimento di Noa Lang a 28 milioni. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle ultimissime ore c’è stata l’accelerata decisiva. Il tutto è avvenuto a seguito dei colloqui per Ndoye, ma gli affari sono slegati. Infatti, l’attaccante del Bologna sarebbe contentissimo di passare in azzurro e giocare la Champions League, ma la richiesta del club rossoblu è ancora alta e neanche l’inserimento di Zanoli nell’affare per abbassare le pretese.

La società emiliana, infatti, valuta il cartellino dello svizzero circa 45 milioni di euro. Cifre ritenute alte dai partenopei, che al momento stanno provando a piazzare un nuovo colpo per l’attacco e già un profilo di gradimento per lo staff tecnico di Antonio Conte. Non è detto che l’operazione per Noa Lang freni le trattative per Dan Ndoye. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi sviluppi. Occhi puntati anche su Sancho, altro giocatore gradito dal club azzurro, ma seguitissimo dalla Juventus.