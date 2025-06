Ndoye, ma non solo: i 5 trasferimenti più onerosi nella storia tra Napoli e Bologna

L’attaccante svizzero sembra molto vicino agli azzurri: ripercorriamo i 5 trasferimenti più costosi nella storia tra le due squadre

Il Napoli mette l’acceleratore per Dan Ndoye, l’esterno d’attacco che è diventato uno dei protagonisti nella scorsa stagione del Bologna. Uno dei grandi artefici della vittoria della Coppa Italia e della super annata vissuta sotto la guida di Vincenzo Italiano. Doppia cifra di gol sfiorata e top club sulle sue tracce, su tutti proprio il Napoli di Antonio Conte.

Il tecnico salentino lo aveva richiesto già in inverno, salvo poi doversi accontentare di Okafor. Ora gli azzurri ci riprovano, con una richiesta di 40 milioni da parte dei rossoblù. Pensando alla super richiesta degli emiliani, abbiamo deciso di dedicare un focus ai 5 trasferimenti più onerosi tra Napoli e Bologna nella storia delle due società.

Fabio Pecchia: l’addio dal Napoli per la Serie A

Al quinto posto della nostra top 5 in ordine crescente, troviamo Fabio Pecchia. Nell’estate del 2001 per 2 milioni di euro (già valutati al cambio con le lire), il centrocampista si trasferisce al Bologna. Con il Napoli in Serie B, il futuro allenatore sceglie l’Emilia per restare nella massima serie. Resterà 2 anni pieni, in mezzo a una serie di prestiti, realizzando 13 gol in 101 presenze.

Igor Shalimov: il passaggio fugace per Napoli

Nel 1998 il Bologna cede per 2,9 milioni di euro il trequartista Igor Shalimov. Non di certo uno dei nomi più memorabili nella storia del Napoli. Il calciatore russo sceglie di scendere in Serie B e di vestire la maglia azzurra, lo farà per 20 partite e segnando 2 gol. Nel gennaio del 1999 venne squalificato per doping e nello stesso anno decise di ritirarsi.

Miguel Angel Britos: vincente nel Napoli in rinascita

Nel luglio del 2011 il Bologna ha lasciato partire Miguel Angel Britos per 9 milioni di euro. L’uruguaiano resterà in azzurro per ben 4 anni, scendendo in campo 99 volte e segnando anche 3 gol. Il centrale si ritrovò nel Napoli della rinascita, vincendo anche 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. Tra i calciatori trasferiti, non in prestito, tra le due squadre, è quello che ha trionfato di più.

Amadou Diawara: un talento mai davvero sbocciato

Sempre dal Bologna al Napoli è anche il nome che ottiene il secondo posto in questa nostra classifica. Amadou Diawara si trasferisce nel 2016 per 14,5 milioni di euro e veste la maglia partenopea fino al 2019, accumulando 74 presenze e realizzando 2 gol e 1 assist. Il calciatore africano non ha più raggiunto un numero di presenze così alto con nessun altro club dopo l’esperienza napoletana. Si trasferì poi alla Roma.

Simone Verdi: una delusione nel mercato del Napoli

Dopo una serie di prestazioni di grande livello nel Bologna, il Napoli sceglie di acquistare Simone Verdi nell’estate del 2018 per ben 24,5 milioni di euro. Da allora, le due società non hanno mai più trattato un giocatore. Sono trascorsi 7 anni e la scottatura per gli azzurri fu pesante. Il calciatore italiano rimase solo un anno nel club, prima di essere prestato al Torino, siglando 4 gol e 3 assist in 24 presenze. Troppo poco per la cifra investita, la più alta in una trattativa tra Napoli e Bologna.