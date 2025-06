Il graffio di Conte alla Serie A: accelerata per Ndoye, le cifre dell’operazione | CM.IT

Il Napoli spinge per l’obiettivo principale sulla corsia di sinistra, che prenderà il posto definitivo di Kvaratskhelia: dal Bologna doppia trattativa

Okafor non verrà riscattato e David Neres è l’unica certezza della corsia mancina. In realtà sono solo tre i calciatori del fronte offensivo che ad oggi il Napoli è sicuro di mantenere anche per la prossima stagione: ovviamente Lukaku, Politano e il neo-sposo brasiliano.

Il pacchetto offensivo azzurro potrebbe presto arricchirsi. Giovanni Manna sta lavorando ininterrottamente per ampliare il ventaglio di opzioni a disposizione di mister Conte. Per la fascia sinistra il primo obiettivo è Dan Ndoye, nato e cresciuto nel quartier generale della UEFA a Nyon. L’attaccante svizzero da mesi è corteggiato dal Napoli. A gennaio c’è stato un timido tentativo, ma dal Bologna è arrivata una totale chiusura. Ndoye ha segnato anche nel match di ritorno al Napoli, con un pregevole colpo di tacco.

Contatti Napoli-Ndoye, cosa manca per l’ok

Il ds azzurro tratta per concludere l’operazione con il Bologna. Inizialmente la richiesta dei rossoblu era piuttosto alta: servivano 50 milioni per portare a casa il calciatore. Secondo quanto risulta alla redazione di Calciomercato.it, il Napoli è riuscito ad abbassare le pretese e può provare a inserire una contropartita per ridurre ancora di più la distanza con i rossoblu. Gli azzurri arriverebbero a 30-35 milioni di euro più il classe 2000 Alessandro Zanoli.

Nelle scorse ore c’è stata un’accelerata, legata anche ad un incontro tra Manna e l’entourage del calciatore. La volontà di Dan sembra essere quella di giocare la Champions League con la maglia azzurra. I contatti proseguono fitti, ma filtra ottimismo. Come alternativa, i campioni d’Italia hanno puntato diversi nomi. C’è chiusura da parte della Lazio per Mattia Zaccagni, che piace tantissimo a Conte e Manna; attenzione anche ai buoni rapporti con Noa Lang, con i quali i discorsi sono stati avviati già a gennaio. Ndoye al momento è in vantaggio su tutti gli altri.

Non solo Ndoye: il Napoli punta anche Beukema

Come per lo svizzero, il club azzurro ha puntato mesi fa il centrale del Bologna Sam Beukema. Sul giocatore anche un timido interesse dell’Inter, ma la formazione azzurra ha raccolto il pieno interesse dell’olandese.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non si è ancora entrati nel vivo del negoziato a causa di Jhon Lucumì. Infatti, il Bologna non vuole privarsi dei due centrali nella stessa sessione di mercato. Sartori vorrà capire prima quale potrà essere il futuro del colombiano, il quale presenta una clausola di circa 28 milioni di euro che scadrà nella prima decade di luglio. Prima di quella data, sarà difficile proseguire con la trattativa tra Napoli e Bologna per Beukema.

Ad ogni modo, il difensore gradisce la destinazione azzurra. Operazione che può sbloccarsi a metà luglio, quando la squadra di Conte sarà già in montagna a Dimaro.