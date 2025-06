Beukema, Musah e il bomber conteso con l’Inter: Conte fa spesa da Champions | CM.IT

Il Napoli si rinforza con De Bruyne e Marianucci, ma Manna è in spedizione europea per altri profili: da Beukema a Núñez, ecco tutti i calciatori che piacciono a Conte

Ufficializzati De Bruyne e Marianucci, che saranno tesserati azzurri a partire dal 1 luglio, il Napoli non ha intenzione di fermarsi qui. C’è un gruzzoletto da investire: i 75 milioni di Kvaratskhelia, l’ingresso in Champions e l’incasso della futura cessione di Osimhen.

Il diesse Giovanni Manna è in spedizione europea alla ricerca di profili adeguati per migliorare la rosa. Mentre si chiudeva l’affare per il centrocampista belga è stato avvistato in Spagna, precisamente negli uffici del Siviglia. E c’è anche un attacco da sistemare: due nomi in lizza, ma un solo posto a disposizione. Serve il vice-Lukaku, poiché Simeone è destinato a lasciare. Il Pisa mostra interesse per l’argentino.

Calciomercato Napoli, Beukema priorietà e Juanlu è un’occasione

Partendo dai pali, bisogna ancora attendere l’annuncio del rinnovo di Alex Meret: l’intesa tra le parti appare raggiunta. Procedendo per il reparto difensivo, stando a quanto risulta a Calciomercato.it, i contatti con il Bologna sono continui per Sam Beukema. Il ragazzo vuole aggiungersi alla formazione allenata da Conte, vuole giocare la Champions. È il momento giusto per fare lo step.

Attenzione anche alla situazione legata a Federico Gatti. Perché secondo le informazioni raccolte, il giocatore aveva raggiunto un accordo con Giuntoli, ma con il suo addio c’è tutta una negoziazione da rifare. E Manna aveva già tentato in primavera il difensore bianconero. Si riaffaccerà, perché piace molto al mister.

Per quanto riguarda le due fasce, il Napoli segue due piste spagnole. Il primo nome valutato come vice Di Lorenzo è Juanlu, un’occasione di mercato che può concretizzarsi per 15-20 milioni di euro. Il Siviglia per ora ha respinto il primo affondo azzurro, ma il terzino destro è impegnato agli Europei Under 21. Potrebbe sbloccarsi appena termina la competizione. Per la corsia mancina, invece, c’è Gutierrez. Non è una priorità assoluta, considerando che Spinazzola e Olivera sono riconfermati. Il giocatore è attirato dalla Serie A. Il club potrebbe provare nelle prossime settimane un nuovo approccio per far calare il costo del cartellino.

L’erede di Kvaratskhelia e il dilemma in attacco: Lucca è in vantaggio

A centrocampo, l’obiettivo principale è Yunus Musah del Milan. Un’operazione che potrebbe concludersi per circa 20 milioni più bonus. Ci sarebbero ancora degli ostacoli da superare, mentre tra il Napoli e il calciatore sarebbe stata già raggiunta un’intesa economica per uno stipendio da 2,5 milioni a stagione. Conte lo voleva già l’anno scorso. L’erede di Kvaratskhelia è ancora da decidere: Zaccagni piace molto a Conte e al direttore sportivo. Con il Bologna contatti avviati per Ndoye, già inseguito a gennaio. Profili come Zhegrova e Paixao restano in standby ma possono tornare di moda nelle prossime settimane.

Fuochi e fiamme per l’attacco. Serve un sostituto di Lukaku. L’identikit porta a Lucca, non è un mistero. Attenzione anche a Lookman, il Napoli cerca di convincere l’Atalanta che però spara alto: servirebbe un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. Il nigeriano avrà anche la Coppa d’Africa tra dicembre e gennaio. Nelle prossime settimane si capiranno meglio le intenzioni del club partenopeo. E infine, c’è Darwin Nunez, richiesto da diversi club dopo un’esperienza non esaltante al Liverpool, culminata con la vittoria della Premier League. Il centravanti dell’Udinese, però, al momento è il favorito numero uno e quello che si avvicina più alle caratteristiche del centravanti belga. Ma c’è anche l’Inter da superare.

Da Anguissa a Osimhen: tanti addii in casa Napoli

Con l’arrivo di Musah, sembra destinato all’uscita Frank Zambo Anguissa. A gennaio trattava per un adeguamento del contratto, ma non è mai stato raggiunto l’accordo. Ha giocato una buonissima stagione, ora vorrebbe chiudere l’esperienza azzurra. Sulle sue tracce il Besiktas.

Altra grana da risolvere è quella legata a Victor Osimhen. Ha rifiutato i soldi arabi, ma deve portare un’offerta concreta. Il suo cartellino costa 75 milioni per i club all’estero. La Juventus è tentata dall’acquisto, ma in questo caso sarà De Laurentiis a fare il prezzo: non vuole cederlo facilmente ad una concorrente. Il Galatasaray aspetterà fino all’ultimo per tirare la corda e strapparlo a buon prezzo.

In uscita anche Zerbin, pronto a raggiungere il Lecce di Di Francesco; Folorunsho torna dal prestito dalla Fiorentina, ma non rientra nei piani di Conte. Anche Rafa Marin è destinato a lasciare Napoli. Su di lui nuovamente il Villareal, club con il quale aveva raggiunto l’intesa già a gennaio. Infine, Giovanni Simeone chiuderà l’avventura azzurra con due Scudetti. È il momento di giocare titolare. Può restare in Serie A: Pisa sulle sue tracce.