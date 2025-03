Juventus, rinnovo fermo con Gatti: sul difensore c’è l’interesse del Napoli | CM.IT

Il Napoli guarda in casa Juventus per rinforzare la propria retroguardia: Federico Gatti è uno dei profili più graditi dal direttore sportivo Manna per l’estate

In una stagione con tantissime difficoltà, una delle poche certezze dei bianconeri è stata rappresentata da Federico Gatti: innanzitutto perché è sempre stato a disposizione dell’allenatore, a differenza dei compagni di reparto che sono stati martoriati dagli infortuni. Anche per questo, oltre che per l’impegno e l’atteggiamento mostrato in campo, il centrale della Nazionale è diventato uno dei più amati dai tifosi bianconeri all’interno della rosa attuale.

Da diversi mesi vi raccontiamo sulle pagine di Calciomercato.it che le trattative per il rinnovo di contratto di Gatti con la Juventus sono state congelate e che il confronto tra la società bianconera e l’entourage del difensore non è ancora avvenuto. In questo scenario, in cui ci sono sempre meno certezze a Torino, si è inserito l’interesse di un altro club di Serie A: ecco le ultime sul futuro di Gatti.

La Juve rallenta sul rinnovo: il Napoli piomba su Gatti | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, trovano conferme le voci di un interesse del Napoli per Federico Gatti: il centrale di Rivoli, infatti, piace molto al direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna. Un interesse che arriva da molto lontano e che ora torna di attualità con forza.

L’interesse è stato espresso a più riprese dal dirigente del Napoli, ma non c’è ancora stato un incontro per discutere in maniera operativa riguardo alla possibilità di mettere in piedi questa operazione in estate. In casa Juventus il futuro è un rebus, non è ancora chiaro chi sarà la guida tecnica della prossima stagione e se i bianconeri riusciranno a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Tutte situazioni che hanno portato allo stallo per il rinnovo di contratto di Gatti, che nelle prossime settimane ascolterà le offerte che gli verranno presentate: tra queste, ci sarà anche quella del Napoli.