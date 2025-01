Juve, per il rinnovo di Gatti serve un nuovo incontro: ecco quando si farà | ESCLUSIVA

La Juventus è impegnata con gli ultimi giorni di mercato, che si preannunciano caldi, ma si avvicina il momento di discutere del futuro di Federico Gatti: ecco quando ci sarà l’incontro

Negli ultimi e difficili mesi della Vecchia Signora una delle poche certezze è stata rappresentata dalla titolarità di Federico Gatti. Per trovare l’ultima partita di campionato in cui il centrale di Rivoli non è entrato in campo bisogna tornare alla trasferta contro il Genoa del 28 settembre scorso. In Champions League, invece, l’unica partita che ha saltato è stata quella contro lo Stoccarda, nelle prima sconfitta stagionale dei bianconeri.

Ieri sera contro il Benfica, poi, dopo l’infortunio di Kalulu, Gatti era l’unico difensore di ruolo presente in campo e al tour de force che è stato il mese di gennaio si aggiungerà un ulteriore tour de force a febbraio. In stagione sono già 2.375 i minuti giocati dal centrale bianconero e qualche segnale di stanchezza nelle ultime partite si è palesato. Del suo rinnovo di contratto su queste pagine ne parliamo da diversi mesi, ma ci sono novità rilevanti.

La Juve e il rinnovo di Gatti: nuovo incontro a mercato chiuso | CM.IT

Quello che sembrava solamente una formalità fino a qualche tempo fa, adesso necessita un ulteriore aggiornamento: la volontà di Federico Gatti è sempre quella di rinnovare con la Juventus, a breve ci sarà l’incontro con la dirigenza bianconera per parlare di futuro.

Secondo quanto raccolto in esclusiva su Calciomercato.it, gli agenti di Gatti e la dirigenza della Juventus si incontreranno a mercato chiuso per aggiornarsi sullo stato dell’arte ed eventualmente per proseguire i dialoghi per il rinnovo di contratto. Un meeting, in questi casi, è importante per comprendere com’è la situazione, come viene considerato il giocatore dalla guida tecnica e dell’attuale dirigenza. Insomma, una volta che sarà ultimato il mercato tra entrate e uscite, in casa Juventus si inizierà a lavorare sulle prossime stagioni e il fascicolo Gatti è tra i primi presenti sulla scrivania di Cristiano Giuntoli.