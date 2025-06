Napoli, la rivoluzione di Conte: slot liberato, ora pressing sul rinforzo da Champions

La rivoluzione di Antonio Conte per la seconda estate al Napoli è appena cominciata: si alza l’asticella, via gli esuberi

Rivoluzione con vista Champions. Il Napoli comincia a fare i conti con il proprio passato, ma Antonio Conte vuole fare piazza pulita e liberarsi di tutti gli elementi che non serviranno alla causa.

Nell’anno post Scudetto sono stati commessi troppi errori sul mercato. Tanti acquisti flop, che non hanno lasciato il segno e che sono solo un peso per la formazione della rosa finale. Uno dei grandi punti interrogativi della stagione 2023-24 è stato Jesper Lindstrom. Il danese è stato girato in prestito all’Everton, ha giocato ma senza brillare come invece aveva fatto in Bundesliga. Lindstrom rientrerà a Napoli, ma è chiaramente un esubero. Manna dovrà trovare un’acquirente.

Napoli, Natan riscattato dal Betis: ecco il gruzzoletto da investire sul mercato

Nel frattempo, il Napoli cede a titolo definitivo Natan, il difensore riscattato dal Real Betis dopo un anno di prestito. Il club azzurro incasserà circa 8 milioni dal giocatore brasiliano, che ha disputato una buonissima stagione e ha raggiunto anche la finale di Conference League.

Tornano dal prestito anche Zanoli, Zerbin e Folorunsho, quest’ultimo inseguito da Torino. Proprio Marco Baroni lo voleva l’estate scorsa alla Lazio, dopo gli screzi tra il giocatore e Antonio Conte. Operazione non riuscita, ma ad ogni modo Folorunsho non rientra nei piani del tecnico azzurro e sarà ceduto.

Tra gli esuberi rientra anche Cajuste, che come Natan potrebbe proseguire la sua stagione dove ha trascorso quest’ultimo anno. Infatti, il centrocampista svedese ha ben figurato con l’Ipswich Town, nonostante la retrocessione in Premiership. Per questa ragione, il presidente Mark Ashton ha confermato che proverà a trattare con il Napoli per l’acquisto a titolo definitivo.

Beukema obiettivo principale in difesa

Con la cessione a titolo definitivo di Natan, si libera la casella in difesa. Si attende di conoscere il futuro di Rafa Marin, che presumibilmente sarà lontano da Napoli dato lo scarso minutaggio acquisito sotto la gestione di Antonio Conte. Lo spagnolo proverà a mettersi in luce con la Nazionale Under 21, poi potrebbe tornare proprio in LaLiga.

Per la difesa si pensa a Sam Beukema del Bologna, ormai obiettivo concreto di Giovanni Manna da settimane. Il centrale olandese è stuzzicato dall’idea di giocare per la Champions League, specialmente con una rosa altamente competitiva. Attenzione a Federico Gatti, che non ha ancora rinnovato con la Juventus.

E nel frattempo arriva Luca Marianucci: oggi le visite mediche a Roma a Villa Stuart, poi il viaggio in giornata verso il centro sportivo di Castel Volturno. Il centrale dell’Empoli si legherà al club campano, svolgerà i due ritiri e sarà valutato da Conte: potrebbe restare e rinforzare il pacchetto difesa o esser girato in prestito.