Osimhen alla Juve: svelato il nuovo piano per l’attacco

Le ultimissime notizie relative al reparto offensivo dei bianconeri: ecco cosa può succedere in questa sessione di calciomercato

Sarà un’estate calda per la Juventus. Le attenzioni del club bianconero saranno puntate soprattutto sul reparto offensivo, dove al momento ci sono davvero poche certezze.

Tutto gira attorno a Dusan Vlahovic. La trattativa per il rinnovo si è interrotta ormai mesi fa, ma con l’arrivo di Comolli e Igor Tudor in panchina, qualcosa è certamente cambiata. Oggi un prolungamento del contratto del giocatore serbo appare più che complicato, ma il faccia a faccia che ci sarà tra le parti farà maggiore chiarezza.

Restano, comunque, altissime le possibilità di un addio. Al momento è questa la volontà della Juventus, che non ha alcuna intenzione di pagare i 12 milioni di euro netti del suo stipendio. L’ex Fiorentina può così fare le valigie per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. L’accordo in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2026, non lascia alternative.

Sul serbo si è fatto avanti il Milan, con Massimiliano Allegri che ha alzato il telefono per capire la volontà del giocatore. Ma c’è la possibilità che Vlahovic si trasferisca in Spagna, meta gradita qualora dovesse lasciare la Serie A. C’è, inoltre, l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che si è fatto avanti dopo il no di Victor Osimhen.

Juventus, doppio colpo in attacco: Osimhen è un obiettivo

Proprio Victor Osimhen – come raccontato da Sky Sport – resta in orbita Juventus. Il nome del nigeriano è in cima alla lista qualora Vlahovic facesse le valigie.  Il nigeriano ha una clausola da 75 milioni di euro.

L’idea dei bianconeri è quella di mettere le mani su un grande bomber e di affiancargli Kolo Muani. La Vecchia Signora è dunque intenzionata a trattenere l’attaccante francese, che tanto bene ha fatto da quando è sbarcato a Torino durante il mese di gennaio. Il calciomercato della Juventus, però, non si fermerà al reparto offensivo.

C’è l’idea, infatti, di regalare ad Igor Tudor un grande centrocampista. Difficile che possa essere Sandro Tonali, intenzionato a rimanere ancora al Newcastle, almeno per un’altra stagione. Salgono così le percentuali di Ederson, per un altro affare con l’Atalanta dopo il colpo Koopmeiners della scorsa estate. Il calciomercato della Juventus, dunque, è pronto ad entrare nel vivo per davvero nei prossimi giorni