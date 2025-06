Calciomercato Napoli, nuovi contatti per Beukema. E su Ndoye…- CM.IT – Calciomercato.it

Le ultime sul possibile doppio colpo degli azzurri. Antonio Conte aspetta rinforzi per la nuova stagione: il punto della situazione

Giornata intensa di calciomercato. Al Grand Hotel di Rimini, è infatti in corso l’evento per l’apertura ufficiale del calciomercato.

Tanti gli ospiti illustri presenti, tra cui il responsabile del’area tecnica Giovanni Sartori e il ds Marco Di Vaio del Bologna. I dirigenti rossoblù sono impegnati su più fronti e, proprio in queste ore, stanno portando avanti la doppia trattativa con il Napoli per Ndoye e Beukema.

🎙 @eleonora_trotta a CMIT LIVE: “#Ndoye–#Napoli è un’operazione che procede a fuoco lento, si aspetta che anche la richiesta del #Bologna scenda un po’. Il #Napoli sta lavorando su diverse operazioni, quindi si procede appunto a fuoco lento” — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 30, 2025

Dal Bologna al Napoli, doppio affare da 75 milioni

In particolare, si registrano nuovi contatti per il difensore, che spinge per cambiare casacca e fare il salto in una big.

Ricordiamo che il centrale è valutato sui 35, mentre l’esterno svizzero, autore del gol vittoria in Coppa Italia contro il Milan, sui 40. Si parla quindi di un pacchetto complessivo sui 75 milioni di euro.