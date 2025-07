Lucca, Nunez e quella pista che il Napoli non ha mai abbandonato: le ultime sul vice-Lukaku

Due nomi principali, con i quali si è andati oltre i semplici colloqui e un’alternativa, costosa e spendibile solo in caso di cessione di Osimhen: il Napoli cerca il suo vice-Lukaku

A due settimane dall’inizio del ritiro a Dimaro, il Napoli monitora le opportunità che offre il calciomercato e sonda piste. Specialmente per l’attacco. Giovanni Simeone è destinato a lasciare il club azzurro con due Scudetti alle spalle vinti e tante panchine. Troppe per un giocatore che può dimostrare ancora tanto, in Serie A o altrove.

L’argentino lascerà uno slot da riempire, ossia quello del sostituto di Lukaku. Per restare a tema uscite, bisognerà valutare anche la posizione di Raspadori, utilissimo jolly, fondamentale nel rush finale per la vittoria dello Scudetto, ma voglioso di giocare con continuità. E Napoli, nonostante la presenza in più manifestazioni, rischia di non garantirgli questa possibilità. Non come vorrebbe l’attaccante della Nazionale.

Dunque, servirà rimodellare l’attacco. L’unico certo è sicuramente Romelu Lukaku. Il titolare sarà ancora lui. E poi c’è da aggiungere un comprimario o simile. Il sogno resta Darwin Nunez, ma i discorsi più avanzati sono con Lorenzo Lucca. E non bisogna mai abbandonare del tutto una pista sondata già in primavera, che potrebbe entrare nel vivo proprio in queste ore.

Calciomercato Napoli, Kean costa meno di Nunez

Mentre per Lorenzo Lucca l’affare può concretizzarsi con un’offerta tra i 30 e 35 milioni di euro, ben diversa è la situazione legata all’attaccante sudamericano.

Il Napoli ha anche già trovato l’accordo con il bomber dell’Udinese, mancherebbe solo l’intesa con la società. E non è impossibile trovarla. Per Darwin Nunez il discorso è più complesso. Il giocatore chiede un ingaggio alto, quasi a livello di quello di Lukaku. Oltretutto la richiesta del Liverpool è di circa 60 milioni di euro. E finora non si è ridotta la distanza.

Giovanni Manna, però, ha già una terza pista alternativa ai suoi due obiettivi ben visibili davanti ai suoi occhi. In primavera aveva sondato moise Kean e sa benissimo che la clausola rescissoria presente nel suo contratto, con scadenza a metà luglio, è inferiore al costo di Nunez.

Infatti l’attaccante della fiorentina costerebbe solo 52 milioni. E l’ingaggio del calciatore sarebbe anche in linea con la politica societaria. Nel frattempo il suo agente ha ricevuto offerte dall’Arabia, sponda Al-Qadsiah, e un interesse del Manchester United. Il bomber della Nazionale valuta, aspetta e prende tempo.

Per il Napoli, Moise Kean è un’opportunità che può essere concretizzata solo in caso di cessione imminente di Osimhen. Discorso simile per Nunez. Per tale ragione Lucca diventa la pista più facilmente da percorrere, seppur non la primissima scelta di Conte.