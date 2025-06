Italia, Raspadori e la frase sul futuro. E Orsolini manda un messaggio | VIDEO CM.IT

I due giocatori azzurri, insieme a Luca Ranieri hanno parlato in zona mista dopo il 2-0 alla Moldavia

Non solo Luciano Spalletti. Nel postpartita di Italia-Moldavia sono arrivate le dichiarazioni in zona mista di tre protagonisti, dal più esperto Raspadori all’esordiente Ranieri passando per uno che potrebbe trovare molto più spazio come Orsolini. L’attaccante del Napoli, autore stasera dell’1-0, ha parlato a Calciomercato.it: “Esultanza? C’era la mia famiglia, la mia ragazzi, gli amici, poi il cuore era anche per il mister e lo staff, per quello che ci hanno dato. Sono persone fantastiche e competenti, mettono i valori umani davanti alle altre cose, ci tengo a ringraziarli”:

“La nostra reazione all’esonero? Preferisci non vivere queste situazioni, nel calcio in campo ci andiamo noi, siamo noi che dobbiamo fare di più individualmente. Sappiamo che non abbiamo più cartucce da giocarci, dobbiamo fare tutte vittorie e segnare più gol e potrebbe non bastare.In campo ci andiamo noi, semplice puntare il dito, rimarcare un errore, questa maglia chiede tanto e dobbiamo dare di più. Anche gli altri giocatori sono stanchi, c’è per tutti. Pronti per un nuovo ct? Non possiamo fare altrimenti, sennò vuol dire che non vogliamo bene a noi stessi e alla maglia della Nazionale. Futuro? Non so cosa sarà, sono felice a Napoli, abbiamo vinto uno scudetto difficilissimo. Ora voglio godermi famiglia e amici e pensare solo a questo, staccare un po’”.

Orsolini: “Non so cosa sia successo, io vado e vengo… E ora sono pronto a qualcosain più”

Poi è toccato a Riccardo Orsolini: “Abbiamo ringraziato il ct per questi anni insieme, volevamo vincere con più gol, ma l’importante è prendere punti e ripartire. Non so cosa succederà nei prossimi giorni, ma ci manca lo switch mentale. I giocatori sono forti, s ia e dobbiamo dimostrare che la Nazionale è una cosa seria. Cosa blocca questo gruppo? Non te lo so dire, poi vado e vengo (scoppia a ridere, ndr). Manca più personalità e consapevolezza, le qualità ci sono e quello è il punto da dove ripartire. Dai giocatori che possono fare la differenza in questa nazionale”.

“Io ero venuto qua mettendomi a disposizione, in qualsiasi ruolo, seconda punto o dietro la punta, da quarto o quinto, ho dato la massima disponibilità, un po’ da jolly offensivo per cambiare modulo a gara in corso. Ho cercato di dare una spinta. Se sono pronto a prendere in mano la Nazionale? Essere diventato un giocatore più europeo ha fatto molto la differenza, mi sento più maturato sia mentalmente che nell’importanza che do alle giocate. Sono in un punto della mia carriera in cui sto cercando di fare il salto definitivo che possa permettermi di puntare a qualcosina in più”.

Infine le parole di Luca Ranieri, uscito per infortunio: “Il ginocchio sta bene, è una grandissima botta, domani farò altri controlli e spero di essere pronto per il ritiro. Sensazioni? Per me è un sogno che si realizza, da bambino non immaginavo di giocare in Nazionale. Sono strafelice, non è stato facile, il mister però è stato un super professionista e ci ha allenato in maniera perfetta. L’importante era vincere. Stanchi? Questa è la mia prima partita, so che davanti a me ci sono difensori fortissimi. Ora mi godo la serata, spero ce ne saranno altre ma non sarà facile visto il livello. Dedica? Alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina, ai mister”. Poi il siparietto finale sulla possibilità di essere allenato in Nazionale da un altro Ranieri, Claudio: “Non siamo parenti, neanche alla lontana (ride, ndr). Come ho detto prima è difficile, il livello è altissimo e cerco di dare il massimo, ora mi godo questa serata”.