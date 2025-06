Pagano la clausola di Kean: cosa manca per la chiusura

Le ultime sul futuro del bomber ex Juve, legato alla Fiorentina fino a giugno 2029

A questo punto sarebbe sorprendente se Moise Kean dovesse restare alla Fiorentina. Gli arabi dell’Al-Qadsiah hanno messo sul tavolo un maxi contratto da oltre 10 milioni di euro a stagione. E sono disposti a prenderlo pagando la clausola risolutiva fissata a 52 milioni di euro ma valevole dal 1° al 15 luglio. L’ex Juve, però, preferirebbe rimanere in Europa, nel calcio che conta.

L’ambizione di Kean è chiara: tornare a giocare in un top club europeo. Magari di Premier, dove ha già giocato – con scarse fortune – con addosso la maglia dell’Everton. Forse ha voglia proprio di riscattare la deludente esperienze coi ‘Toffees’, approfittando del forte interesse nei suoi confronti del Manchester United.

#Fiorentina, #Kean è ancora nei piani dello #United. Nello scorso week end c’è stato un importante contatto tra le parti. Nel frattempo, Al-Qadsiah è in pressing: il club arabo ha offerto oltre 10 milioni di euro all’anno all’attaccante#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 24, 2025

Kean al Manchester United: serve il via libera di Amorim

In Inghilterra confermano quanto circola da giorni, ovvero che anche i ‘Red Devils’ sono disposti a versare i soldi della clausola pur di mettere sotto contratto il classe 2000 di Vercelli, autore di 25 nella stagione che si è da poco conclusa.

A ‘Old Trafford’ si metterà in atto l’ennesima rivoluzione degli ultimi anni, con totale coinvolgimento del reparto avanzato. Amorim sogna ancora il suo ‘pupillo’ Gyokeres, ma lo svedese preferirebbe l’Arsenal.

Coi ‘Gunners’ giocherebbe la Champions, con lo United no. Kean come alternativa? In teoria sì, forse è il piano C dopo Osimhen. In ogni caso, come riporta ‘strettynews.com’, manca proprio l’ok di Amorim all’acquisto di Kean. Senza il suo via libera, lo United non chiuderà l’operazione, cioè non pagherà la clausola.