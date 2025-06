Napoli, luglio di fuoco: triplo colpo Conte e assalto a Beukema | CM.IT

Tra fine giugno e inizio luglio il Napoli amplia la sua rosa e rinforza i reparti, in vista del ritiro a Dimaro: triplo colpo in arrivo e assalto al Bologna

Calciomercato da assoluto protagonista, il Napoli ha l’obiettivo di costruire una parte della rosa già per il primo ritiro a Dimaro. Le aspettative iniziali sembrano essere finalmente confermate, perché dopo l’arrivo di Marianucci e De Bruyne, Manna sta per concludere almeno altri due affari, con un terzo colpo in pugno.

Il primo, il più vicino ad indossare la casacca azzurra è Noa Lang. Profilo che piace molto per la cattiveria sotto porta, per i suoi dribbling e che aveva già detto sì al trasferimento al Napoli, bloccato solo dal PSV che non voleva privarsene. La sterzata decisiva è arrivata pochi giorni fa, quando il club di Eindhoven ha raggiunto l’accordo di massima per la cessione a 25 milioni di euro più 5 di bonus. Al calciatore olandese andranno 2,5 milioni a stagione per cinque anni.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, resta ancora in piedi la pista Ndoye. Lo svizzero ha dato il suo ok al Napoli, ma manca l’accordo con il Bologna che continua a chiedere 45 milioni, trattabili ma fino a 40. Ad oggi l’affare è in standby, ma l’intenzione degli azzurri è quella di riprovarci perché Conte ha bisogno di un nuovo esterno d’attacco oltre a Noa Lang.

Non solo Ndoye, assalto a Beukema: il Napoli ci crede

Ormai non è più un mistero che la società partenopea sia in contatto costante con l’agente e padre di Sam Beukema, che di recente ha avuto colloqui con il Bologna e ha spinto verso la cessione.

Il difensore rossoblu, olandese come Noa Lang, ha parlato anche con il ct Koeman che ancora non l’ha convocato in Nazionale. Per farlo, gli serve fare uno step in una squadra importante, che continui a giocare in Champions League. L’obiettivo è chiaramente il Mondiale 2026.

E così, Beukema sta facendo di tutto per il trasferimento in azzurro, corteggiato da Conte e da tutto l’ambiente. Potrebbe essere un ottimo rinforzo per un reparto quasi al completo. Sam andrebbe ad occupare la casella che rimarrà vuota per la partenza di Rafa Marin, pronto a tornare in Spagna al Villarreal.

Per il centrale olandese, il Bologna chiede 35 milioni di euro, mentre il Napoli prova ad ottenere uno sconto, inserendo anche la contropartita Zanoli che piace molto a Sartori ed Italiano. Tuttavia, venticinque milioni più il terzino non bastano. Ci saranno nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni, anche perché il futuro dell’olandese sembra legato anche alla permanenza di Lucumì, inseguito tra l’altro anche dalla Juventus.

Juanlu e Lucca in pugno: la situazione

Stando a quanto risulta alla redazione di Calciomercato.it, nei primi giorni di luglio potrebbe sbloccarsi l’operazione Juanlu Sanchez. Il terzino destro del Siviglia è pronto a diventare azzurro. La squadra andalusa chiedeva 20 milioni di euro fino a qualche settimana fa, ma il Napoli è riuscito ad ottenere uno sconto importante.

L’acquisto di Juanlu potrebbe concretizzarsi sui 15 milioni di euro. Il difensore spagnolo della nazionale under 21 firmerà un lungo contratto con i partenopei e diventerà il vice-Di Lorenzo.

Da un vice all’altro, perché il Napoli pensa anche all’alternativa a Lukaku. La prima scelta è Darwin Nunez, ma è un’operazione complessa, per cui il Liverpool chiede circa 55-60 milioni di euro. Niente sconti al momento. Nel frattempo, Manna ha praticamente ottenuto la parola di Lorenzo Lucca e dell’Udinese: in questa prima settimana di luglio potrebbe esserci la virata decisiva verso l’attaccante della Nazionale italiana. Ai bianconeri andranno circa 30 milioni di euro.

Lo stallo su Nunez deriva anche dalla mancata cessione di Osimhen, il quale ha rifiutato prima del Mondiale per Club il trasferimento in Arabia all’Al-Hilal di Inzaghi. Sarebbe stato ricoperto di oro, mentre il Napoli avrebbe incassato il corrispettivo della clausola rescissoria. Tutto rimandato. Il nigeriano è ancora in vacanza, a casa sua, e se non deciderà di accettare nuove offerte – magari provenienti ancora dall’Al-Hilal che non molla – si presenterà in ritiro a Dimaro con la squadra Campione d’Italia. Da separato in casa, ovviamente.