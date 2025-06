“Offerta fuori mercato”: affare fatto per il trasferimento di Victor Osimhen

Annuncio sul futuro di Osimhen, la svolta è vicina: tutti gli aggiornamenti di calciomercato sul bomber

La ‘telenovela’ Osimhen, rimandata di un anno con il prestito al Galatasaray, potrebbe essere ad un punto di svolta. Arrivano infatti importanti aggiornamenti sul possibile futuro del bomber nigeriano di proprietà del Napoli.

Ad annunciarli è Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, a ‘Radio Kiss Kiss’: “Te lo do quasi per fatto, Victor Osimhen andrà all’Al-Hilal. L’offerta non era riproponibile da parte di nessuno, neppure per la metà. 40 milioni di euro all’anno sono impressionanti, fuori mercato. Lui non voleva andare al Mondiale per Club, ma c’è molto ottimismo per l’Al-Hilal. Secondo me finisce lì”.

La Juventus e soprattutto il Galatasaray, dunque, sarebbero ormai tagliate fuori: “Il Galatasaray non può permettersi di pagare neanche la metà di quella cifra. Dalla Premier League non sono pervenute offerte. Sarebbe una sorpresa se non andasse lì”.

Calciomercato Juve, niente Osimhen: il bomber verso l’Al-Hilal

Alla fine il centravanti nigeriano avrebbe ceduto alla proposta fuori mercato del club saudita guidato da Simone Inzaghi. Per l’ultima offerta, infatti, si parla di un contratto da 40 milioni netti l’anno. Cifre da capogiro che avvicinano il calciatore alla Saudi Pro League.

A spuntarla per Osimhen, dunque, dovrebbe essere l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. L’ultima proposta, con cifre assolutamente fuori dalla portata dei club europei, potrebbe far saltare il banco. Sono giorni decisivi anche per il futuro di Victor Osimhen.