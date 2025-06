Napoli, sprint per il doppio colpo: non solo Beukema, in settimana si decide un altro affare | CM.IT

Il club azzurro a lavoro per un doppio colpo in difesa, prima settimana di luglio decisiva per chiudere gli affari

C’è un re del mercato ed è il Napoli. Il suo principe è Giovanni Manna, che sta provando a realizzare tutti i sogni di Antonio Conte. L’obiettivo è chiaro: andare avanti in tutte le competizioni e difendere lo Scudetto vinto quest’anno.

Gli acquisti e i profili seguiti vanno in questa direzione. Perché la rosa azzurra prende forma ed è potenzialmente un pericolo persino per le big d’Europa. L’acquisto di De Bruyne alza l’asticella, ma anche l’affare Noa Lang non è da sottovalutare. L’olandese segna tanto, salta l’uomo e crea superiorità numerica. Un attaccante che può dare un’alternativa valida a David Neres.

Il diesse Manna sta lavorando in questi giorni anche su due fronti differenti, ma potenzialmente molto utili. Il primo è un obiettivo noto da mesi e come raccontato su Calciomercato.it è il primo nome fatto da Conte per la difesa, i cui approcci sono cominciati in primavera: si tratta di Sam Beukema. Per la fascia destra e far rifiatare ogni tanto Di Lorenzo si pensa a Juanlu, occasione di mercato visto che il Siviglia deve fare cassa.

Come cambia la difesa del Napoli: i dettagli su Beukema e Juanlu

L’interesse del club azzurro per il centrale del Bologna non è mai calato. E il classe 1998 ha già espresso volontà di fare il salto di qualità verso la Champions League, verso una società che lotta anche per il titolo.

L’ostacolo di questa operazione è duplice. Il primo riguarda il costo del cartellino di Beukema. Il club rossoblu chiede almeno 35 milioni più bonus, mentre il Napoli è arrivato ad offrire 25 milioni di euro più la contropartita Alessandro Zanoli, già inserita nella trattativa Ndoye. Il Bologna è infatti interessato al terzino e potrebbe diventare la chiave di quest’operazione. Ad ogni modo, venticinque milioni non bastano.

Il secondo motivo per cui non si è arrivati ancora alla fumata bianca è legato alla permanenza di Lucumi, il quale possiede una clausola nel contratto e scadrà a luglio. Italiano e Sartori non vogliono perdere entrambi i centrali nella stessa sessione di mercato. Quindi, al momento Beukema non si muove dinanzi a offerte più basse della richiesta specifica di 35 milioni di euro più bonus. C’è però una speranza che l’affare possa concretizzarsi, perché il Bologna sta cercando già nuovi difensori per farsi trovare pronto in caso di cessione. Oltretutto, il giocatore sembra aver già dato una sua preferenza in merito alla prossima stagione. Nel frattempo, il Napoli cede Rafa Marin al Villareal con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Real Madrid mantiene il diritto di recompra sul calciatore per i prossimi due anni.

Dalla Spagna c’è chi va, ma c’è anche chi arriva. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per l’affare Juanlu Sanchez, poiché il Napoli sta mantenendo costanti i rapporti con il Siviglia. Con una cifra vicinia ai 20 milioni si può chiudere l’operazione. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ci saranno nuovi aggiornamenti dopo l’ultimo weekend di giugno. Il giocatore ha intenzione di vestire la maglia azzurra, mentre il club andaluso ha necessità di vendere. La società partenopea è in pole e potrebbe regalarsi il vice-Di Lorenzo già per il primo ritiro a Dimaro.