La privacy e i segreti del matrimonio di De Bruyne a due passi da Napoli: “Non è Maradona” | VIDEO CM.IT

Tutti i segreti e le immagini inedite del matrimonio di Kevin De Bruyne a due passi da Napoli: c’è lo zampino di Dries Mertens, ma ecco come andò la festa

Kevin De Bruyne ha scelto Napoli ben prima del 2025 e degli approcci di Giovanni Manna in primavera, mentre la squadra di Conte stava costruendo mattoncino su mattoncino per il titolo.

Il centrocampista belga si è legato alla formazione partenopea con un contratto biennale e l’opzione per il terzo anno. Compie 34 anni il 28 giugno. Napoli come meta di arrivo. Il club ormai ha cambiato volto, sta riscrivendo la propria storia a ridosso del centenario che si celebrerà nel 2026. E Kevin festeggia oggi il suo anniversario di matrimonio con Michele, a cui è legato da 8 anni.

Le nozze dove le ha celebrate? Proprio dinanzi al Vesuvio, sulla costiera sorrentina. E qui c’è lo zampino di Dries Mertens. Infatti è grazie alla leggenda partenopea che ha scelto la meta sorrentina.

De Bruyne e il matrimonio a Sorrento: fu Mertens a convincerlo

Quel 26 giugno del 2017 erano presenti un centinaio di amici e parenti al matrimonio di Kevin e Michele. Pochi vip. Dries era il testimone di nozze del suo compagno di nazionale. Ed era presente anche lo sceicco e presidente del Manchester City.

Per l’occasione, De Bruyne e la sua compagna decisero di prendere in possesso dell’intera struttura Grand Hotel La Cocumella, un tempo monastero, poi diventato uno dei luoghi principali del Gran Tour di artisti, poeti dannati e personaggi provenienti da tutta Europa, come Mary Shelly o Goethe o ancora Hans Christian Andersen.

Da anni una meta turistica di lusso che si affaccia sul golfo. Fu proprio Dries a suggerire questa location per il matrimonio, perché poco tempo prima sua moglie Kat organizzò una festa a sorpresa per l’ex Napoli per festeggiare il suo compleanno.

La riservatezza è la parola d’ordine dell’hotel, come ci ha suggerito in esclusiva il proprietario Lionello Del Papa, che racconta com’è caratterialmente Kevin, conosciuto proprio il giorno del matrimonio: “Non fu uno show, fu un matrimonio molto semplice. Lui è tranquillo, non è di certo come Diego Armando Maradona. Nessuno è come Diego”.

De Bruyne suddivise il party in due-tre giorni: grigliata serale per il welcome dinner, poi le nozze e la cena. Nel mezzo anche un aperitivo nelle bellissime ed esclusive piscine della struttura. Per l’occasione, la wedding planner di Kevin e Michele organizzò una prima parte a tema sorrentino, con limone e tanto giallo. Ma il colore predominante, il tema della festa, era chiaramente il bianco. Il menù prevedeva piatti tipici del Belgio, ma anche tanta cucina italiana. Era presente anche qualche nota di cucina giapponese.

Per Kevin e Michele Sorrento rappresenta un punto di riferimento. E non è un caso che dopo otto anni il calciatore torni proprio a pochi passi dove giurò amore eterno a sua moglie. Napoli proverà a farlo sentire a casa, nonostante la sua timidezza possa fare da schermo ad una città così espansiva e calda come quella di Partenope.