Noa Lang al Napoli, stretta finale: cifre e data dell’annuncio

Il Napoli sta per concludere il più grande rebus per l’attacco, oramai da mesi a questa parte: Noa Lang presto sarà un nuovo calciatore azzurro

Come anticipato qualche giorno fa su Calciomercato.it, il Napoli ha virato su Noa Lang per la fascia sinistra e con la convinzione di portare a casa il risultato. Aveva già un accordo di base con il calciatore: cinque anni a 2,5 milioni a stagione. E nelle scorse ore ha trovato un’intesa di massima anche con il PSV.

L’attaccante olandese è stato deciso sin dall’inizio al trasferimento in Serie A. D’altronde ha sfiorato un paio d’anni fa il Milan, che l’ha coccolato a lungo, salvo poi non concludere l’affare. A gennaio aveva già dato il suo sì al passaggio a Napoli per raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia, ma da Eindhoven hanno respinto le avances. Così, i contatti non sono mai naufragati. Il Napoli ha continuato a seguire Noa Lang, decisivo nel finale di stagione per la vittoria finale del campionato.

Calciomercato Napoli, fatta per Noa Lang: i dettagli

L’accordo tra i campioni d’Italia e i campioni d’Olanda è stato raggiunto dopo giorni di trattative. Gli ultimi dettagli verranno limati nella prossima settimana. Magari entro martedì 1 luglio, quando si potrebbe già annunciare il colpo e depositare il contratto.

Il PSV incasserà dal trasferimento di Noa Lang a Napoli circa 25 milioni di euro, più 5 di bonus. Nel frattempo, il giocatore ha lanciato già vari indizi in queste ore. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, la didascalia era piuttosto evocativa: live is life, nonché il brano degli Opus che viene utilizzato ad ogni pre-partita allo stadio Diego Armando Maradona. E un amante e appassionato di musica, nonché cantante, non sottovaluta questi dettagli.

Il calciatore classe 1999 ora è in vacanza, ma una volta completata l’operazione raggiungerà i suoi nuovi compagni in ritiro a Dimaro. Ad attenderlo ci sarà anche Kevin De Bruyne, il colpo dell’estate azzurra. Conte sta già mettendo al sicuro alcuni elementi della rosa al primo raduno in Trentino, in modo da far svolgere a buona parte della squadra la faticosa preparazione atletica che servirà per affrontare l’intera stagione.

Non si mollano altre piste per completare le corsie esterne d’attacco. Serve ancora un colpo a destra, visto che Ngonge è destinato a lasciare Napoli e Okafor tornerà al Milan dopo il prestito. Ndoye resta un obiettivo, ma a costi più bassi di quanto richiesto dal Bologna. Sondate anche le piste Chiesa e Sancho, ma si registra alcun affondo decisivo al momento.