Svolta Osimhen, il Napoli incassa 75 milioni di euro. Ma è giallo sul pagamento

Le ultimissime notizie relative al futuro dell’attaccante nigeriano. C’è un club pronto a soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis

Continua a tenere banco il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è l’oggetto del desiderio di diverse squadre, ma nessuna, al momento, è riuscita ad accontentare le richieste del Napoli, fatta eccezione per l’Al Hilal.

Aurelio De Laurentiis, fino ad adesso, ha fatto capire di non avere alcuna intenzione di concedere sconti e chiede il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

In serata, dalla Turchia, è arrivata una notizia che sembrava poter far saltare il banco: secondo diverse fonti turche, come il giornalista Yağız Sabuncuoğlu, il Galatasaray avrebbe messo sul piatto le garanzie per un pagamento dilazionato della cifra richiesta dal club azzurro.

I giallorossi, dunque, sarebbero intenzionati a versare i 75 milioni di euro (valore della clausola) attraverso un pagamento rateizzato. Una formula, questa, che – secondo quanto riportato in Francia da FootMercato – non avrebbe trovato l’ok di Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Napoli, infatti, vorrebbe ulteriori garanzie prima di dare il via libera all’operazione.

Galatasaray in Italia, non solo Osimhen: il punto della situazione

Il blitz italiano del Galatasaray, con il vicepresidente del club turco Abdullah Kavukçu, può certamente servire a trovare la quadratura del cerchio per il centravanti nigeriano.

Victor Osimhen – non è un dettaglio da poco – ha già detto sì al ritorno a Istanbul, e ad oggi questa sembra essere la sua priorità. Arrivare alla fumata bianca può dunque far comodo proprio a tutti: a partire dal Napoli, che avrebbe i soldi per provare a mettere le mani su un grande attaccante, oltre che su un nuovo esterno, che sono le priorità di Antonio Conte.

Con Osimhen nuovamente a Istanbul, poi, il Galatasaray non avrebbe problemi a liberare Alvaro Morata. Lo spagnolo è destinato a trasferirsi a Como, per indossare la maglia azzurra della squadra di Cesc Fabregas. Tra i Lariani e il Milan c’è già l’accordo su tutto.

L’arrivo in Italia di Kavukçu servirà, ovviamente, anche per provare a portare in Turchia Hakan Calhanoglu, che l’Inter valuta 30 milioni di euro. Per il Galatasaray, dunque, saranno ore davvero frenetiche. I tifosi giallorossi incrociano le dita: il doppio colpo Osimhen-Calhanoglu sarebbe da grande squadra.