Milan e Inter, svolta turca: il Galatasaray sbarca in città

Il Galatasaray ha deciso di fare spesa in Italia. Il vicepresidente del club turco, Abdullah Kavukçu, come testimoniano le immagini di Luca Bendoni, è arrivato a Milano.

Il club giallorosso si appresta così a diventare protagonista delle prossime ore di mercato: c’è attesa soprattutto per l’incontro che si terrà con l’Inter di Beppe Marotta. Il piatto principale sarà inevitabilmente Hakan Calhanoglu. Il centrocampista, dopo aver flirtato con il Galatasaray, è pronto a fare le valigie, ma i turchi dovranno riuscire ad accontentare le richieste dei nerazzurri.

Per l’ex Milan servono 30 milioni di euro, ma è probabile che la trattativa possa decollare per una cifra intorno ai 20 milioni più bonus. L’Inter, d’altronde, ha capito che la separazione da Calhanoglu è ormai l’unica soluzione. Non è un caso se Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno già muovendo per trovare il sostituto.

Come raccontato, il primo nome sulla lista dell’Inter rimane Ederson, che l’Atalanta valuta almeno 50 milioni, ma ci sono altri profili che si stanno monitorando per il dopo Calhanoglu, come Rovella della Lazio.

Galatasaray, non solo Calhanoglu: tutti i possibili affari

Hakan Calhanoglu, però, non è l’unico calciatore “italiano” che piace al Galatasaray. Il confronto che Abdullah Kavukçu avrà con Beppe Marotta servirà anche per capire se c’è la possibilità di acquistare Sommer.

Poi, il vicepresidente dei turchi è atteso anche dalle parti di via Aldo Rossi per una chiacchierata con Giorgio Furlani. Argomento di discussione sarà ovviamente Álvaro Morata. Lo spagnolo vuole trasferirsi al Como di Cesc Fabregas, che ha già trovato un accordo con i rossoneri.

Serve però il via libera da parte del Galatasaray, che potrà arrivare una volta individuato il centravanti da acquistare. I turchi vorrebbero Victor Osimhen, ma il Napoli non ha intenzione di fare sconti ed è pronto a liberarlo solo per i 75 milioni di euro della clausola. La proposta da 60 milioni è stata così rispedita al mittente.

Durante la chiacchierata con il Milan, inoltre, c’è la possibilità che il club turco torni a chiedere informazioni per Emerson Royal, che potrebbe lasciare l’Italia con la formula del prestito. Abdullah Kavukçu, dunque, è pronto a trattare su più tavoli per rendere ancora più forte il Galatasaray.