Inter in attesa: svelata la cifra per l’addio di Calhanoglu | CM.IT

Il futuro del centrocampista turco continua a tenere banco in Viale della Liberazione: fissato il prezzo per la cessione dell’ex Milan

C’è sempre la grana Hakan Calhanoglu a scuotere l’Inter dopo la chiusura della stagione e in attesa di riaprire le porte di Appiano Gentile per il ritiro estivo.

I nerazzurri hanno concluso l’annata dopo il flop nel Mondiale per Club e senza trofei, portando in dote dalla spedizione americana il caso bollente sul futuro del regista turco. Le scintille con Lautaro Martinez e il presidente Marotta dopo la sconfitta con il Fluminense hanno gettato benzina sul fuoco sulla situazione dell’ex Milan, che resta principalmente nel mirino del Galatasaray.

La priorità di Calhanoglu è il ritorno in patria in caso d’addio all’Inter, con il centrocampista classe ’94 che spinge per sbarcare a Istanbul rispetto ad altre sirene provenienti da Arabia Saudita e Premier League.

Calciomercato Inter, assalto a Ederson con la cessione al Galatasaray di Calhanoglu

Intanto Calhanoglu in vacanza continua con gli allenamenti in palestra e la fisioterapia per guarire dall’ultimo guaio al polpaccio, infortunio che lo ha messo fuori causa nel Mondiale per Club. Una frecciata anche ai critici che avevano mosso delle perplessità sul suo problema fisico e il ritorno anticipato in Europa, visto che non avrebbe potuto recuperare in tempo per la seconda fase della rassegna statunitense.

Il ‘Calhanoglu-Gate’ è deflagrato nelle ultime settimane, con il turco che potrebbe veramente lasciare dopo quattro stagioni Milano per accasarsi al Galatasaray. L’Inter non chiude alla partenza, però pretende circa 30 milioni di euro per dare il via libera all’operazione. Si attende ancora un’offerta ufficiale da parte del club di Istanbul, che per il momento si è esposto solo attraverso il lavoro di intermediari come appreso da Calciomercato.it. C’è la sensazione che per 20 milioni più bonus (arrivando così a una proposta complessiva intorno ai 25 milioni di euro) l’affare possa andare in porto.

Nel frattempo Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati e setacciano il mercato per l’eventuale erede di Calhanoglu. Il primo nome sulla lista dell’Inter rimane Ederson, pista complicata ma non ‘impossibile’ per la dirigenza nerazzurra. L’Atalanta valuta almeno 50 milioni il suo gioiello, con la dirigenza di Viale della Liberazione che proverà a monetizzare da alcune cessioni prima di sferrare l’assalto al nazionale brasiliano.