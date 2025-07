L’Inter fa cassa: 55 milioni da Asllani e Bisseck per il grande colpo | CM.IT

L’albanese e il difensore tra i sacrificati del club nerazzurro per il mercato in entrata: le mosse di Marotta e Ausilio

Porte girevoli in mezzo al campo per l’Inter. I nerazzurri annunciano intanto Bonny in attacco, che si aggiunge agli altri volti nuovi Sucic e Luis Henrique.

Il reparto che potrebbe subire un corposo restyling è però il centrocampo, con il destino di Calhanoglu a catalizzare l’attenzione dopo lo strappo del turco con spogliatoio e società. Già la prossima settimana è attesa l’offerta ufficiale dal Galatasaray, con l’ex Milan che inoltre ha catturato l’attenzione dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Calhanoglu però spinge per il ritorno in patria nelle fila del sodalizio di Istanbul, che al momento non ha ancora inviato un’offerta ufficiale all’Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione partiva da una valutazione di 35-40 milioni di euro, ma c’è la sensazione che intorno ai 25 milioni l’affare andrebbe in porto.

Calciomercato Inter, la strategia per l’assalto a Ederson

In attesa di sviluppi sul fronte Calhanoglu, l’Inter dovrà reperire sul mercato un sostituto all’altezza in caso appunto di separazione dopo quattro stagioni dal regista turco. Diverse le alternative sul piatto per i nerazzurri, che però hanno messo in cima alla lista dei desideri il profilo di Ederson.

Il brasiliano (che piace anche ai rivali della Juventus) da alcune settimane è sul taccuino di Marotta e Ausilio, che di recente hanno sondato concretamente la pista che porta al gioiello dell’Atalanta. Serviranno almeno 50 milioni di euro per trattare l’acquisto di Ederson, con l’Inter che punta a fare cassa attraverso alcune cessioni come raccolto da Calciomercato.it. In uscita non ci sarebbe evidentemente solo Calhanoglu: i vicecampioni d’Europa puntano a incassare anche da Asllani (15-20 milioni), oltre a Bisseck che ha estimatori in Premier League (Aston Villa, West Ham e Newcastle insieme al Manchester United) e una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Discorso diverso invece per Frattesi, stimato da Chivu e con il nuovo tecnico che vorrebbe confermarlo in rosa. Per l’ex Sassuolo e Monza dipenderà dalle offerte che arriveranno eventualmente dal mercato.