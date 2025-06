L’Inter fissa il prezzo di Calhanoglu: l’erede dalla Serie A | CM.IT

Voci insistenti su un futuro lontano da Milano per il regista turco: l’Inter non vuole farsi trovare impreparata e studia diversi profili per il centrocampo

Non solo l’Arabia Saudita. Anche dalla Turchia sono rimbalzati diversi rumors su un interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu.

Il pressing del club turco – che intanto ha accolto Sane – è confermato, anche se al momento non sono arrivate offerte sul tavolo all’Inter. Il centrocampista è partito regolarmente con il gruppo di Chivu alla volta degli Stati Uniti per il Mondiale per Club, anche se deve smaltire un infortunio e salterà l’esordio di martedì prossimo contro il Monterrey.

Anche nel ritiro di Los Angeles sono arrivate le voci che vogliono Calhanoglu lontano dall’Inter, con il Galatasaray che farebbe sul serio per il cartellino dell’ex Milan che attualmente è legato fino al 2027 ai nerazzurri vicecampioni d’Europa.

Calhanoglu verso l’addio? C’è anche Ederson nella lista dell’Inter

Come dicevamo finora non è arrivata nessuna proposta ufficiale in Viale della Liberazione, né dalla Turchia e neanche dall’Arabia Saudita. Anche i facoltosi club della Saudi League sono attenti agli scenari su Calhanoglu, che già la scorsa estate fu nel mirino del Bayern Monaco.

L’Inter e il giocatore decisero un anno fa di declinare le offerte, mentre adesso la situazione è diversa. Il turco ha un’età non più verdissima e un contratto in scadenza tra due anni, senza contare un ingaggio pesante (oltre 7 milioni netti) per le casse di Oaktree. Inoltre il rendimento dell’ultima stagione non è stato all’altezza degli anni precedenti. Calhanoglu è quindi sacrificabile e questa potrebbe essere l’ultima estate per monetizzare da una sua cessione. L’Inter – come raccolto da Calciomercato.it – che potrebbe dare il via libera se arrivasse un assegno da 30-35 milioni più bonus, per un’operazione complessiva per intenderci intorno ai 40 milioni di euro.

Intanto la dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e studia anche diverse opzioni per il possibile sostituto. Oltre a Ricci e Rovella intriga il profilo di Ederson, anche se non sarà facile eventualmente strappare il brasiliano all’Atalanta per una somma sotto i 50 milioni.