Calhanoglu via dall’Inter, semaforo verde: l’offerta è quella giusta

Le ultime sul centrocampista turco, che il fondo Oaktree è pronto a cedere

Calhanoglu è il big dell’Inter che potrebbe fare le valigie in questo calciomercato estivo. Il turco ha superato i trent’anni e ha il contratto in scadenza a giugno 2026, insomma questa sessione è sostanzialmente l’ultima per incassare una cifra valida dalla cessione del suo cartellino.

Il classe ’94 viene da una stagione non esaltante sul piano individuale, questo in aggiunta all’età fa sì che per lui non ci sia la fila. Parliamo di top club europei. Verosimilmente sul tavolo del club di Oaktree potrebbero arrivare da club medi di Premier, dalla Turchia – dove non ha mai giocato – e soprattutto dall’Arabia.

Il fondo lo cederebbe domattina, lui come altri ‘vecchietti’ della rosa di Chivu. Ma anche per tanti, tra addetti ai lavori e tifosi interisti, è arrivato il momento di separarsi da Calhanoglu: “Ora puoi ancora monetizzare – ha sottolineato Stefano Agresti, vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’, a ‘Radio Radio’ – Poi il turco è arrivato in un punto della sua carriera in cui non incide più come prima“.

Calhanoglu e l’addio all’Inter: “È il momento di cederlo. Se offrono 35 milioni…”

Calhanoglu e non solo, per Agresti l’Inter deve “avere il coraggio di rinunciare ad alcuni calciatori“. Per quanto riguarda il play turco, ribadisce come “sia arrivato il momento di cederlo”.

“Forse bisognava venderlo già l’anno scorso – aggiunge in conclusione, sempre a ‘Radio Radio’, Alessandro Vocalelli – Se offrissero 35 milioni, non ci dovrebbero nemmeno pensare…“. In realtà l’Inter potrebbe dire sì anche a una proposta inferiore ai 30 milioni, dato che realizzerebbe lo stesso una plusvalenza significativa liberandosi al contempo di uno stipendio di quasi 13 milioni lordi.